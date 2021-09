Polémica en Vigo por los mensajes escritos por artistas locales en las farolas

El pasado sábado la céntrica calle Churruca, en Vigo, quedó en manos de artistas locales para hacer de ella un gran lienzo de arte urbano, y este lunes el Partido Popular ha criticado el modo en que han entendido la misión que les ha encomendado el gobierno socialista de Abel Caballero. "Nos parece una vergüenza y una falta de respeto que se hayan pintado las farolas fernandinas del barrio de Churruca con mensajes sexuales, reivindicativos, y con soflamas provocadoras que lo que han hecho es generar polémica entre los vecinos", ha dicho la concejala Teresa Egerique.

En las farolas se pueden leer mensajes como 'No me toques el coño' o 'Enseño lo que quiero porque es mío', los cuales no han gustado el PP, partido que defiende una "acción importante y una inversión elevada" para rehabilitar un barrio "que está sufriendo el vandalismo".

"El otro día el alcalde decía que Churruca iba a convertirse en el barrio de las artes y queremos decirle que empieza mal", ha añadido Egerique, quien ha señalado que si los artistas escogidos para convertir en arte urbano bancos y farolas del barrio quieren "reivindicar el amor libre y la libertad sexual" tienen otras formas para hacerlo en lugar de plasmar mensajes en las farolas fernandinas.

En esta acción participan creadores que ya fueron protagonistas en el programa de medianeras 'Vigo, ciudad de color', como Maz, Greta Debelius, Sandra Seiriz, Elena F. Prada o Lupita Hard.