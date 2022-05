Polémica en Ourense: el público desborda las previsiones en una actuación de la Panorama

La gran "afluencia" de público al concierto que en la noche del 16 de mayo ofreció la orquesta Panorama -que según La Región obligó a interrumpir la interpretación- obligó a la Policía Local a tener que actuar.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación musical, en el marco de las Festas do Couto, superaron las previsiones "tanto de la comisión de fiestas como de los servicios técnicos" del ayuntamiento, dada la "cantidad de espectadores" que se acercaron al espectáculo musical.

El Ayuntamiento de Ourense asegura que la situación hizo necesario "un gran trabajo por parte de las fuerzas de seguridad" para afrontar la situación, pero "no hubo que lamentar hechos relevantes".

Locura lo vivido ayer en o Couto - Ourense… pero también hay que tomar medidas y tener protocolos para evitar lo que pasó ayer que podía haber derivado en algo peligroso… #panorama #ocouto #ourense pic.twitter.com/sMjLhuSAD6 — Mario Álvarez (@MarioAlvrz) May 17, 2022

Sin embargo, el PSOE de Ourense ha considerado "extremadamente grave" la "total falta de previsión" del gobierno local durante la noche del 16 al 17 de mayo y ha advertido de que se puso "en grave riesgo a miles de personas" que se acercaron al espectáculo y a calles adyacentes para el espectáculo.

"El desgobierno de Jácome y el PP pusieron en peligro a los vecinos y esto no puede quedar impune", señalan en un comunicado. "No podemos permitir que se juegue con algo tan serio como la seguridad y que no pase nada", ha sentenciado el PSOE, que ha advertido de que una de las calles se convirtió "en una ratonero" de la que era "imposible salir".

Según la información de la que disponen los socialistas, los refuerzos previstos en los turnos de la policía local fueron "absolutamente escasos" y "para colmo, en el 17 fueron anulados".