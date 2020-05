Polémica por el cierre de algunos mercados agroalimentarios en Galicia

Las diferencias de criterio entre la Xunta y la Delegación del Gobierno en Galicia también se extienden a las tradicionales ferias de alimentación y plantas que se celebran en las villas gallegas, cuya celebración queda en el aire después de que la administración estatal prohibiese algunas de ellas a última hora de la tarde del miércoles.

Para entonces, muchos tenderos ya habían cargado sus mercancías para montar ayer sus puestos en la feria de Carballo, en cumplimiento del permiso del Gobierno gallego, que dio luz verde el lunes a estas ferias —con restricciones de aforo—, pero tuvieron que quedarse en casa. No se explican por qué en la primera mitad de la semana sí pudieron retomar su actividad emedia Galicia, aunque mayoritariamente con escasa afluencia, y este jueves se vetaron algunas por parte de la Delegación del Gobierno.

La decisión afecta, además de a la feria anulada en Carballo, a las previstas en Cee, Vimianzo, Noia, Ribeira y Padrón. También en Lalín, donde el Concello no acata la orden de la administración estatal y asegura que celebrará su mercado, informa El Correo Gallego.

Y es que la prohibición prendió la polémica por el hecho de que otras comunidades, como Cataluña, Euskadi y Valencia sí permiten estas ferias. Las críticas pusieron de acuerdo a la Xunta y a los sindicatos agrarios, que cargaron con dureza contra la figura de Javier Losada llegando a reclamar su dimisión.

En un crudo comunicado conjunto, el Sindicato Labrego Galego (SLG) y la Federación Rural Galega (Fruga) lo acusan de "prohibir a reactivación do agro" y lo califican de "flagrante analfabeto" respecto a la "realidade galega".

Menos vehemente fue el conselleiro de Medio Rural, José González: "Non entendemos esta falta de empatía do Goberno central co sector primario e o rural galego. Pasou primeiro coas hortas, logo cos concellos de menos de cinco mil habitantes e agora cos mercados agroalimentarios".

Mientras, los tenderos esperan un acuerdo entre Xunta y Delegación del Gobierno tras casi dos meses sin ingresos.

El mercado de Viveiro arranca con un solo puesto y clientes a cuentagotas

El mercado semanal de la Praza Maior de Viveiro fue el primero que se recuperó en la comarca de A Mariña. Finalmente acudió solo un puesto de los dos que podían participar y los clientes fueron pasando a cuentagotas y con medidas de seguridad.