El poder municipal lucense se abre paso en el PPdG

A diferencia de lo ocurrido en el último congreso autónomico del PPdeG, el celebrado en 2016 en Ourense, en esta ocasión la renovación de la directiva se asumió en la provincia de Lugo dentro de la ''normalidad''.

Y es que si hace cinco años Alberto Núñez Feijóo había equilibrado el partido en la provincia con la designación de nombres vinculados al sector de Raquel Arias —que había perdido frente a Elena Candia—, en este ocasión el peso lucense dentro del comité ejecutivo y la junta sigue el mismo patrón aplicado en el resto del territorio: perfiles emergentes de la política local, jóvenes y con un mayor peso femenino.

De hecho, una de las seis vicesecretarías será para la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias Fontal, a la que Feijóo elogió este viernes al citar su nombre. Se ocupará de la acción sectorial y compartirá protagonismo con dos conselleiras.

Otro alcalde, en este caso el de Cervo, Alfonso Villares, se mantiene al frente del comité electoral.

En la lista de 22 vocales electivos aparecen otros cuatro regidores lucenses cercanos a la dirección provincial: son el friolense José Ángel Santos —al que no penalizó su enfrentameinto con el conselleiro de Medio Rural—, el xovense Demetrio Salgueiro, María José Gómez (Guntín) y Juan Serrano, de Portomarín. Junto a ellos figura Katherin Varela, portavoz en Monforte y otra de las figuras que el PP trata de promocionar en Lugo.

También hay una apuesta los perfiles locales lucenses en los coordinadores, con la concejala de Burela Jovana Oroza como responsable del área de mar y el lucense Antonio Ameijide para infraestructuras y territorio. También tendrán presencia altos cargos lucenses en la Xunta, como el vivariense Pablo Casal para coordinar la economía y el empleo y Antón Acevedo con una responsabilidad de reciente creación: la de innovación sociosanitaria.

Además, según los estatutos del PPdeG, el presidente Feijóo se reserva la elección de una serie de vocales y, en este caso, no se complicó y optó por cuatro de los cinco delegados provinciales, lo que le abre la puerta del PPdeG a Javier Arias, otra de las apuestas para Lugo.

Junto a él aparecen Marta Fernández Tapias (Vigo), el ribadense Gonzalo Trenor (A Coruña) y Luis López (Pontevedra), hasta hace poco alcalde de Rodeiro. No figura el quinto delegado, el ourensano Gabriel Alén, porque ocupa una vicesecretaría.

La entrada de todos estos nombres en el renovado equipo, junto a miembros natos con derecho propio como Elena Candia, Ramón Carballo o Javier Castiñeira, supone la salida de otros como Raquel Arias, Daniel Vega, Mari Teijeiro o Juan Carlos Armesto.

JUNTA DIRECTIVA. En cuanto a la junta directiva del PPdeG, aparece más combustible local para las municipales con los alcaldes Julio Álvarez (Quiroga), José Ulla (Begonte), José Pardo (Outeiro de Rei), Lola Castro (Folgoso). A ellos se suma todo un veterano del partido, Fernando Carlos Rodríguez, exalcalde y exsenador.

Anéctodas: Moda gallega y calor, mucho calor

Todos bromearon este viernes con el exceso de calor de Galicia. Si fuera lo hacía, bajo el techo del Multiusos Fontes do Sar subía con creces de los 35 grados, por lo que Juanma Moreno aseguró que no iba a usar los ''dos jerseicitos'' que metió en la maleta como en todo viaje a Galicia. Su homólogo murciano prometió que no había sido él quien trajo el calor tras abandonar Murcia con máximas de 48º, aunque fue Egea, otro murciano, el que se atribuyó ese mérito.

A Egea lo felicitó Feijóo por haberse presentado en Santiago con moda gallega, una ''camisa feita en Ourense'' que acredita ''calidade e bo gusto'', recordó el mandatario gallego.

El rincón secreto de Feijóo. El preseidente recordó varias veces sus viajes por España cuando estaba en Madrid y se paró especialmente en uno, el valle del Ricote de Murcia, que calificó como uno de los lugares ''más hermosos'' del mundo. También recibió de mano de Carlos Iturgáiz una edición antiquísima de un libro del padre Feijóo. Un Iturgáiz que, nada más hablar, tuvo que irse de nuevo a Euskadi por un funeral.

Emoción: Abrumado por los suyos



Hubo momentos de la tarde en los que Feijóo se volvió a emocionar en sus discursos, abrumado por el cariño de los suyos. Ningún congreso autonómico del PP reunió a tantos barones.

Barones: Imagen de unidad provincial



Manuel Baltar, Elena Candia, Diego Calvo y Alfonso Rueda fueron el viernes la viva imagen de la unidad territorial del PPdeG y ya se da por hecha su continuidad en las direcciones provinciales.

Votaciones: Aprobadas las ponencias



Antes de los discursos, quedaron aprobadas todas las ponencias del congreso, tras la transacción de algunas enmiendas y un debate público y abierto en el Multiusos do Sar.