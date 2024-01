El poder autonómico del PP reivindica la "Galicia con sentidiño" del estilo Rueda

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alfonso Rueda, instó a poner desde Galicia el "sentidiño" que a su juicio le falta al Gobierno central, aportando "sensatez" frente al "barullo", tendiendo "puentes" donde otros levantan muros y "yendo de la mano con el resto de España" donde algunos levantan "fronteras artificiales".

Así lo afirmó en el Palexco de A Coruña, donde reunió al grueso del poder autonómico del PP en toda España, unos barones que reivindicaron el estilo Rueda y el modelo de gestión "sensato" que el PPdeG aplica en Galicia.

La exhibición de músculo popular, con más de un millar de asistentes, impulsa la carrera hacia la Xunta de un Rueda que recogió el testigo: "Vamos a por todas".

El candidato popular confrontó el "modelo de ser gallegos" del PPdeG frente a la "Galicia enfurruñada del nacionalismo", a un PSdeG que "quiere lo que quiera Sánchez" y ante Podemos y Sumar, que tan solo "buscan cargos".

En clave puramente electoral, alertó de que "no hay nada ganado", por lo que solicitó el apoyo de los gallegos en unos comicios donde Galicia "se juega muchísimo". El respaldo para ganar y obtener la mayoría absoluta del PP garantizará una "Galicia con sentidiño" y un PPdeG "que tiene respuesta frente a líos innecesarios", porque "trabaja" en lugar de "poner excusas" y porque no reparte carnés de"buenos y malos gallegos" como el nacionalismo. "La Galicia excluyente no es real", añadió. "Nuestro modelo es ser gallegos y sentirnos también profundamente españoles, de esto se va a hablar también el 18 de febrero".

Ese día, los gallegos escogerán entre ese modelo sensato que propone o un "multipartito de izquierdas que está esperando que nos falten esos pocos votos" para gobernar. Y aprovechó para recordar, y reprochar, la presencia de representantes del BNG en la manifestación de Bilbao en favor "diciendo que salgan a la calle asesinos". "Nos produce asco".

Alfonso Rueda aprovechó el acto Construir España desde las comunidades autónomas para abordar la situación política nacional. En ese sentido, el pontevedrés apeló a "construir España desde Galicia" con su demanda de apoyo para revalidar la mayoría absoluta y "no ser sumisos a los desprecios", en referencia a los acuerdos entre el Ejecutivo estatal y los nacionalistas e independentistas.

El dirigente del PPdeG coincidió con sus colegas autonómicos en la necesidad de no caer en "chantajes nacionalistas". "Con nosotros que no cuenten, tenemos que poner el sentidiño que falta en España", sentenció en referencia al Gobierno central y a un Pedro Sánchez del que aseguró que "solo se quiere a sí mismo".

Frente a ello, Rueda se comprometió a seguir trabajando para "traer" para Galicia "las mayores inversiones", bajar más impuestos y dar bienestar a los ciudadanos, y a hacerlo "sin excluir a los demás y no desear el mal de ninguna comunidad autónoma" frente a la "subasta de intereses generales" que, en su opinión, hay ahora en España. "Decir sí a la igualdad de los gallegos entre nosotros, con el resto de los españoles y de todos los españoles entre sí", añadió.

Por último, Rueda apostó por esa "Galicia que se entiende con el resto de España", esa comunidad que "no le va a decir a ningún español o extranjero que no cabe aquí" porque "aquí cabemos todos". Empezando por sus propios compañeros de filas, para los que no escatimó elogios. "Gracias por ser tan riquiños", llegó a decirles el presidente gallego, al que todos situaron como un "ejemplo y referente", al tiempo que aplaudieron su gestión en Galicia.

El presidente gallego tampoco pasó este domingo por alto la crisis de los pellets que están llegando a la costa gallega, cargando contra el Gobierno central por las "falsedades" vertidas. "Cuatro días diciendo que salgan al mar y dicen que no los encuentran, los encuentran los pescadores y el Gobierno no encuentra nada", aseguró en A Coruña. Rueda se mostró muy crítico con las declaraciones hechas desde el Ejecutivo central y sobre su implicación en la búsqueda de sacos con este material. "Un ejemplo de falsedades, de manipulación".

Convencido de que esta situación no afectará al PPdeG en la campaña electoral, "todo eso nos va a hacer más fuertes", afirmó el líder popular, que insistió en que la Xunta está trabajando para abordar los efectos, mientras cuestiona la implicación del Gobierno central y su relato falso de los hechos desde que se produjo el vertido el 8 de diciembre.

"Y quiero pedir un aplauso especial para la gente del mar, que están siendo los más atacados», pidió. «Galicia sabe a mar y va a seguir sabiendo a mar por mucho que a algunos les pese".