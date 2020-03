Podemos queda coa metade dos postos de saída da coalición e Anova

As listas de Galicia en Común-Anova Mareas pecháronse este luns cunha repartición similar ao que xa se pactou para o órgano de goberno que controlará o seu funcionamento, con máis do 60 por cento dos postos totais para a pata Galicia en Común e o resto para Anova que llos reparte coas mareas municipalistas. O acordo foi asinado ante a xunta electoral por tres partidos: Podemos, Esquerda Unida e Anova, aínda que a formación nacionalista co apéndice de repartir a súa cota coas mareas municipalistas.

Deste xeito, e após a análise das listas realizado por Europa Press, Podemos queda coa metade dos postos de saída da coalición, mentres que Anova repártese preto do 36 por cento restante. Esquerda Unida sitúa a dúas persoas nos postos de saída, o número uno por Pontevedra e o cuarto pola Coruña.

Concretamente, considéranse postos de saída 14, que se corresponden cos deputados conseguidos nas eleccións de 2016 polo partido En Marea, un listón que agora está por ver se se repite, despois de que os principais impulsores dese partido acabásense separando da marca e agora vaian coa de Galicia en Común.

Mentres, o que fose o candidato entón, o maxistrado Luís Villares, e os seus estreitos colaboradores, que quedaron no partido e acabaron a lexislatura no Grupo Mixto, non presentaron candidatura a estes comicios.

REPARTICIÓN DE POSTOS

Así, Podemos sitúa a dous afíns no cinco primeiros postos da Coruña, concretamente ao candidato á Xunta, Antón Gómez-Reino, e ao número dous, Luca Chao. O posto número tres é para o exalcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, que ocupa a cota de Anova e tamén representa a Compostela Aberta; o cuarto é para Saíza Ruíz Ferreño (Esquerda Unida) e o quinto para Xan Xosé Jove Fernández, de Marea Atlántica.

Na provincia de Lugo, o escritor e exdiputado da coalición En Marea no Congreso Miguel Anxo Fernán Vello (Anova) encabeza a lista á que lle segue Vanesa Somoza Domínguez, de Esquerda Unida. En Ourense, os dous primeiros postos son para Podemos, encabezada polo exdiputado no Congreso na lexislatura errada David Bruzos e Victoria María Álvarez Docabo.

Na provincia de Pontevedra, a vicepresidenta do Parlamento na X Lexislatura e coordinadora xeral de Esquerda Unida, Eva Solla, encabeza a lista na que Anova ten o segundo e quinto posto con Iria Figueroa e Ramón Ángel Lareu Riveiro. Podemos sitúa ao que foi deputado esta lexislatura, Marcos Cal, e a Verónica Hermida no postos tres e cuarto. Nesta candidatura, a que foi deputada Julia Torregrosa irá no sétimo posto.

REPARTICIÓN DA COALICIÓN

Desta forma, dos 14 postos de saída, o 64 por cento é para a pata Galicia en Común (a que conforman Podemos e Esquerda Unida), mentres que o 36 por cento restante repártello Anova con mareas municipalistas.

Ademais do mencionado nome de Marea Atlántica, Compostela Aberta incorpora aos seus concelleiros Marta Lois e Jorge Duarte nas candidaturas, nas que tamén hai postos para outras mareas máis pequenas, como a de Noia con María Dores Caramés Hermo ou Teo con María do Pilar Pérez Fagil.

Pola súa banda, Podemos inclúe nas súas listas para as autonómicas a cargos como o adxunto a secretario xeral, Borja San Ramón Tizón, que ocupa o posto número 10 pola Coruña; a Verónica Hermida, secretaria de Feminismo, que é o número 4 por Pontevedra; e José Manuel Pérez Afonso, que chegou a postularse a liderar Podemos Galicia, de tres por Lugo.

Esquerda Unida, ademais da o seu líder en Galicia, tamén incorpora, no posto número 11 pola Coruña a Loreto Taibo, que concorreu de número dous por esta circunscrición nas eleccións xerais. Deste xeito, se se ratifica que Gómez-Reino deixa o Congreso dos Deputados para as autonómicas como manifestou, sería a persona á que lle correspondería asumir a acta na Cámara Baixa.

Dos 75 nomes das candidaturas, 46 foron colocados pola pata da coalición Galicia en Común, un 61,3 por cento do total; mentres que os 29 restantes (o 38,7%) repartiullos Anova coas mareas municipalistas.

"REFERENTES SOCIAIS E PROFESIONAIS"

Nun comunicado, a coalición Galicia en Común-Anova Mareas explicou que as listas son unha aposta "de impugnación coa que queren disputar hexemonías". "Somos unha candidatura plural e diversa, na que conviven mulleres e homes de diferentes traxectorias profesionais e políticas, pero na que compartimos unha reflexión fundamental", explican fontes da coalición.

Galicia en Común-Anova Mareas sostén que a Xunta "debe de traballar para a xustiza e igualdade entre os galegos e Galicia debe contar con peso político no Estado para abordar o proceso de democratización".

"A nosa presenza no Parlamento será a garantía fundamental para que un cambio de gobernantes na Xunta non sexa un simple intercambio de cromos, unha maquillaxe, senón unha mudanza real de políticas que permitan traballar en común en procúraa plena de igualdade e das condicións materiais e culturais para a liberdade", remarcou.