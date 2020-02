Podemos pregunta ás súas bases se queren unha alianza con outras forzas

Podemos Galicia lanzou unha consulta na que pregunta á súa militancia sobre se apoian a postura da dirección de establecer, baixo o liderado do partido morado, unha alianza con outras forzas baixo a fórmula Galicia en Común e con referencia a Unidas Podemos na papeleta das eleccións autonómicas do próximo 5 de abril.

Os inscritos do partido morado teñen até as 20.00 horas deste xoves para responder si ou non á seguinte pregunta: "Crees que Podemos Galicia debemos concorrer ás eleccións galegas coa fórmula dunha coalición baixo a forma de Galicia en Común e a referencia estatal de Unidas Podemos asumindo a iniciativa e sumando a outras forzas progresistas?".

A consulta prodúcese en pleno proceso de conversacións con Anova para configurar unha posible alianza para as autonómicas e a pouco máis de 24 horas para o peche do prazo para o rexistro de coalicións. Os contactos, que se producen a nivel organizativo e entre Antón Gómez-Reino (Podemos) e Martiño Noriega (Anova/Compostela Aberta) intensificáronse nas últimas horas.

Os estatutos de Podemos obrigan a referendar ante os inscritos as alianzas para os procesos electorais. Con todo, nas autonómicas de 2016, o partido morado contradixo a opinión dos seus inscritos ao aceptar a súa inclusión no partido instrumental En Marea, en contra do expresado na consulta, que apostaba por pechar unha alianza pero en formato de coalición e coa marca Podemos visible.