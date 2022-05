Desde que el pasado 28 de abril se dio a conocer el primer auto emitido por la Audiencia Provincial, que resolvía la cuestión de competencia sobre el presunto caso de acoso a una joven de 20 años de Sanxenxo, que pasará al Juzgado de Violencia de Género, hasta este mismo martes, cuando la familia de la víctima pudo conocer oficialmente la resolución a través de un nuevo auto con fecha de 3 de mayo, la incertidumbre no dejó de crecer en el entorno familiar con respecto a la "situación de desprotección" que continúan denunciando los padres de la víctima. "No podemos mirar hacia delante si no hay algo que proteja a nuestra hija", manifestó el padre de la joven, quien pidió también "que se aceleren los procesos".

Para la familia, la situación es extrema, tras haber interpuesto en los últimos meses alrededor de una veintena de denuncias asociadas a presuntas amenazas de muerte, tal y como adelantó este periódico el pasado mes de abril. "He tenido que coger la baja porque no me encuentro con fuerzas", manifestó la madre de la joven. En cuanto a la víctima, aseguraron ambos progenitores, "está desesperada. Cada vez que sale mira hacia todos lados. Solo pedimos protección exclusivamente para ella, ya ni siquiera para nosotros, y también para nuestro otro hijo, quien también está amenazado", aseguraron.

La familia de la víctima continúa alerta ante supuestos nuevos episodios de amenazas a una persona del entorno de la joven, y después de que la víctima recibiera hace menos de dos semanas presuntas amenazas de muerte a través de perfiles falsos en las redes sociales. "Voy andando y mirando todos los coches y las matrículas", aseguró el padre de la joven, que llegó a hacer guardia dentro de su propio coche para vigilar la seguridad del entorno de la vivienda familiar.

PROCEDIMIENTO. El segundo auto, emitido por la Audiencia Provincial, confirma el auto del 28 de abril y, por lo tanto, el tratamiento del caso como violencia de género, una vez resuelta la cuestión de competencia, y por la que la instrucción pasará al Juzgado nº 3, y además resuelve el recurso de apelación presentado por la defensa del denunciado, desestimándolo.

Ahora, una vez que han sido notificados, los autos pasarán al Juzgado de Violencia de Género para continuar con la instrucción de la causa, con la posibilidad de volver a solicitar medidas cautelares para la defensa de la víctima. La resolución de la Audiencia, explicaron desde la defensa, es un paso "positivo, porque se tratará como violencia de género y se corrobora la versión de la víctima. Parece que al tener 20 años ya no puedas ser víctima de violencia de género, y no es así. En el auto, y según la declaración de la víctima, se entiende que existió noviazgo, y que para ello no es necesario que exista un plan de vida común. Las administraciones se han volcado con el tema y tenemos que agradecer el labor del CIM de Sanxenxo, que dio estricto cumplimiento al tratamiento del asunto", valoró la abogada.

Los presuntos delitos cometidos por parte del denunciado, por los que la defensa continuará solicitando diligencias de averiguación, y que ahora se tendrán que esclarecer, explicó la abogada defensora de la víctima, "abarcan varios tipos penales" que "llevan aparejadas penas de prisión", entre otras, que dependerán de la aceptación del ofrecimiento de condiciones o un posterior juicio, en caso contrario.