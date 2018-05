A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, reclamou "respecto" para os inscritos da formación morada que "falaron clara e rotundamente" e apostaron polo modelo de coalición en "tres ocasiones consecutivas" para tecer alianzas co resto de forzas rupturistas. Nunha comparecencia de prensa celebrada este luns, referiuse ao debate sobre o modelo de alianzas do rupturismo en Galicia un día despois de que o portavoz de En Marea, Luís Villares, asegurase que a fórmula de coalición non permitiría participar a aquelas persoas que non militasen nun partido, como si o fai o formato actual de En Marea de partido instrumental de adscrición individual.

"O señor Villares presentouse por un partido político, a fórmula xurídica dá igual. Calquera persona que queira participar en política e ter un cargo tense que presentar nun partido. Non coñezo a ningún político, incluso o señor Villares, que tivese ningún problema para presentarse", indicou este luns a tamén deputada de En Marea. Carmen Santos incidiu en que "a fórmula xurídica" das formacións "non lle interesa ninguén" e que as persoas que decidan participar en política deben "contar cos partidos". "As múltiples formas son outros debates e no caso de Podemos decídeno os inscritos", apostilou.

Ao fío diso, instou a que se "respecte o que vota a xente nos espazos políticos" porque a reclamación de incrementar a participación cidadá é unha cuestión que compartían "todas as forzas" que conforman o universo rupturismo. Deste xeito, apuntou que as bases de Podemos apostaron polo modelo de coalición con outras forzas de esquerda "en tres ocasiones consecutivas", a última delas hai unhas semanas nunha consulta sobre as alianzas da formación morada para as eleccións municipais e europeas de 2019 na que participaron 6.000 persoas, segundo a dirección do partido.

"Creo que esas 6.000 persoas teñen toda a lexitimidade para facer unha posición política. Fixérona e merecen un respecto, da secretaria xeral de Podemos e das forzas aliadas que queiran chegar a acordos connosco", remarcou.

Con todo, asegurou que "non hai ningún debate" acerca do modelo para as futuras eleccións autonómicas, aínda que a propia Santos deu por "fracasada" a fórmula de partido instrumental en declaracións aos medios hai unhas semanas. "Quen queira ese debate, que falen dese debate", concluíu.

PAULA QUINTEIRO. Por outra banda, Carmen Santos volveu a ser cuestionada sobre a consulta que En Marea prevé realizar sobre o futuro de Paula Quinteiro, a deputada que se viu envolta nun altercado coa policía a mediados do mes de marzo e cuxa dimisión reclama a dirección do partido instrumental. Así, expresou que é a propia dirección de En Marea quen debe "dirimir" e "aclararse" sobre este asunto que Podemos Galicia ten, segundo Santos, "máis que pechado desde hai moito tempo". "Son eles os que deben autorresponderse a si mesmos. O que nós queremos é centrarnos nos problemas da xente e abúrrenos infinitamente este tema", resolveu.

MUNICIPAIS. En canto ás candidaturas para as eleccións municipais do próximo ano, Carmen Santos asegurou que o partido morado atópase "sondando o espazo de participación", xa que Galicia conta cun "calendario propio" porque existe unha "confluencia propia, distinta a outros territorios".

A continuación, indicou que existen "conversacións" para levar a cabo o proceso de elaboración de candidaturas "de maneira conxunta e consensuada" co obxectivo de lograr "unha fronte o máis ampla posible".