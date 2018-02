Podemos Galicia se muestra "generoso" a la hora de abrirse a fuerzas afines

El secretario de organización de Podemos Galicia, Juan Merlo, ha valorado la "generosidad" de su formación a la apertura a formaciones afines y ha destacado que no ha llevado a cabo actividad alguna "que vaya en contra de esa unidad".

En una conferencia de prensa, Merlo ha respondido así a los llamamientos por parte de otros partidos cercanos como Anova o En Marea, que reclaman una mayor unidad de cara a las elecciones municipales del próximo año.

NO A LAS "BARRERAS". "Nosotros no estamos buscando zonas de confort en las que estar en nuestro feudo, estamos jugando a un proceso lo más amplio y abierto posible, no estamos poniendo barreras ni límites, justamente todo lo contrario, estamos con la generosidad de siempre abiertos a procesos lo más amplios posibles", ha explicado el responsable de organización de Podemos.

De este modo, Merlo ha sostenido que sería un "drama" que se presentasen decenas de candidaturas en algunos municipios y que no sería "un escenario cómodo para nadie" por lo que Podemos trabajará para que eso no suceda.

"Evidentemente habrá que estudiar las particularidades y características puntuales de cada ayuntamiento" para evaluar las posibilidades de concurrencia, aunque serán los inscritos los que decidan si Podemos concurre en solitario o en coalición con otras formaciones, ha señalado.

CAMPAÑA ELECTORAL. De cara la preparación de estos comicios, Podemos celebrará un acto interno el 2 de marzo en Vigo para abordar las "líneas políticas y candidaturas" a las elecciones municipales, atendiendo principalmente a los pequeños ayuntamientos de interior,"que tienen más dificultades" para desarrollar fórmulas de concurrencia.

En este acto, los líderes de la organización en Galicia ofrecerán a los inscritos "ciertas pautas, normas y facilidades" para elaborar candidaturas y aconsejarán sobre la preparación de la cita electoral con el objetivo de "no quemarse antes de tiempo".

Merlo también ha abordado la campaña Identifícate con Podemos, que concluyó el pasado 15 de febrero con la que consiguió que 1.132 de los inscritos se identificasen, lo que supone un 16,73 % de los afiliados activos el último mes que ascienden a 6.673.

De este modo, Merlo ha considerado que la campaña ha sido "muy favorable" al llevarse a cabo en un momento de poca actividad política, aunque ha señalado que los militantes podrán seguir identificándose para facilitar el trabajo de la organización que busca en 2018 "hacer las cosas bien y sin prisas".

El responsable organización de Podemos ha opinado que al ritmo actual "más del 50 % de nuestro censo estará verificado en tres meses" y continuará creciendo porque "seguimos teniendo nuevas inscripciones".