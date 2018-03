Podemos Galicia doará a parte que se desconte aos seus traballadores e cargos institucionais por participar na folga feminista convocada para o próximo 8 de marzo, Día da Muller, a colectivos e asociacións que defenden os dereitos das mulleres.

Así o anunciou este luns en rolda de prensa a secretaria xeral da formación, Carmen Santos, quen aproveitou para criticar que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "non entenda" as reivindicacións das mulleres en materia de igualdade.

En concreto, a dirixente da formación morada en Galicia referiuse á postura do titular da Xunta sobre este paro, que non apoia, para asegurar que "Feijóo debería escoitar con máis atención" ás mulleres que "o domingo encheron as rúas de Vigo". "Feijóo evidenciou que non está ao tanto do que pensan as mulleres en Galicia", manifestou para referirse á multitudinaria manifestación celebrada en Vigo o domingo na que, segundo as cifras do Concello, participaron unhas 30.000 persoas.

"DAR VISIBILIDADE" ÁS REIVINDICACIÓNS. Fronte á actitude do presidente popular, Carmen Santos avanzou que a súa formación apoiará todas as mobilizacións así como a folga do xoves, á que chamou a participar a toda a cidadanía galega para "dar visibilidade" ás reivindicacións do "50% da poboación".

"A loita contra as desigualdades hai que practicala co exemplo", sinalou a tamén viceportavoz de En Marea no Parlamento de Galicia.

CONSELLO CIDADÁN ESTATAL. Por outra banda, na rolda de prensa, Carmen Santos avanzou que a próxima fin de semana participará en Madrid no Consello Cidadán Estatal que Podemos celebrará para abordar a convocatoria das eleccións municipais de 2019.

Ademais, preguntada respecto diso, explicou que, polo momento, non está convocado en Galicia un Consello Cidadán Autonómico para renovar a dirección do partido na comunidade.