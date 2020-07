Podemos Galicia convocará en septiembre una conferencia para definir su futuro

encara un proceso de reconstrucción que, después de un período de reflexión a lo largo de este verano, arrancará en septiembre con una conferencia política de la que saldrá el rumbo del partido. El partido sufrió un varapalo en las urnas el pasado domingo 12 de julio cuando la coalición(en la que el partido morado actuó como 'motor') no logró representación en la próxima legislatura de la Cámara gallega.Así lo trasladó el secretario xeral de la formación,, en la reunión celebrada en la tarde noche del pasado martes, según han informado a Europa Press fuentes de la organización morada.48 horas después del "inesperado" revés en las urnas que el propio Gómez-Reino asumió "en primera persona" en su comparecencia antes los medios durante la noche electoral, Podemos convocó al, máximo órgano de dirección del partido morado gallego.Allí, Gómez-Reino (que el domingo no aceptó preguntas y que no ha comparecido ante los medios desde entonces) trasladó su intención de abrir un período de reflexión para analizar las causas de la debacle, algo que será ahondado en detalle en otra reunión del CCA dentro de dos semanas.Así las cosas, la hoja de ruta de la organización pasa por la celebración el mes de septiembre de una conferencia política en la que se abordará la "reconstrucción" del partido ante un escenario sin procesos electorales a la vista en el medio plazo, en el que carecerá de representación institucional en Galicia.. De este modo, Antón Gómez-Reino se queda como el único representante en las instituciones gallegas de Podemos Galicia con su acta de diputado en el, donde además ejerce la presidencia de laEn el caso de producirse su renuncia, la lista con la queconcurrió a las generales del 10 de noviembre correría al segundo puesto por A Coruña. Ese lugar lo ocupa, miembro de Esquerda Unida, organización a la que pertenece la otra diputada de la coalición en el Congreso, la ministra de Trabajo,, que decidió retener su escaño tras su nombramiento, del mismo modo que los otros cuatro ministros de Unidas Podemos (Manuel Castells no es parlamentario ni milita en ningún partido).