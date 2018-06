A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, censurou que o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, represente para o PP "a gran aposta para a modernidade e a rexeneración democrática" do partido. Nunha comparecencia de prensa celebrada poucas horas antes da convocatoria na que está previsto que Feijóo anuncie se se postula ou non á Presidencia do Partido Popular, Carmen Santos criticou ao mandatario galego polas súas declaracións sobre o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

A Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo ratificou a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre o cobro de sobreprezos por parte da promotora Construcuatro, da que Telmo Martín foi socio. En concreto, foi na venda de pisos no barrio vigués de Navia. O fallo do Supremo confirma que a empresa debe pagar a sanción de case 2,5 millóns de euros imposta pola Xunta, así como devolver máis de 1,2 millóns aos propietarios prexudicados.

Cuestionado sobre este asunto o pasado xoves, Núñez Feijóo afirmou que "despois de coñecer o expediente sancionador" aberto contra Construcuatro, Telmo Martín "someteuse ás urnas e foi elixido como lista máis votada a un concelleiro da maioría absoluta", en referencia a cando se presentou en Pontevedra. Este luns, Carmen Santos destacou estas palabras como unha mostra de que o xefe do Executivo galego é "a falsa rexeneración da corrupción" e pensa "que as urnas están por encima dos tribunais".