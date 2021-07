Sin plaza en más de la mitad de las carreras tras cerrar otras 39

El tercer plazo oficial de matrícula universitaria en Galicia, fijado para este miércoles y jueves, completará las plazas de otras 39 titulaciones en los campus gallegos. Sumados a los 63 que cerraron en las anteriores convocatorias de matrícula, serán 102 los grados convencionales, dobles y abiertos que cuelguen el cartel de completo a estas alturas del verano, casi seis de cada diez de los 177 ofertados por USC, UVigo y UDC.

Esta tercera convocatoria será además la del campus de Lugo, donde hasta ahora solo había completado plazas el doble grado de magisterio de Infantil y Primaria. Pero de una tacada ocho carreras más se quedarán sin vacantes desde mañana.

Entre ellas está el grado de Bioquímica, que además exige la nota de corte más alta del campus: 11,860. También es dura la entrada en Enfermaría, con una nota de 11,430. Además de estas dos, cierran plazas Educación Infantil, Educación Primaria, Nutrición Humana e Dietética, Empresa e Tecnoloxía y el doble grado de Enxeñaría Agrícola e Alimentaria con Enxeñaría Forestal.

Mención aparte merece el grado de Robótica, estrenado este curso que acaba de terminar y que cierra con algo más de un nueve de nota de corte, cuando el año anterior completó las 50 plazas con un 7,804.

POR CAMPUS. Junto a las nueve carreras cerradas en Lugo hay también 37 en los dos campus de Santiago, donde en este tercer plazo de matrícula se espera un lleno en un total de 18. De este modo, en la capital solo quedarán disponibles seis de los 43 grados ofertados el curso que viene.

En el caso de A Coruña, quedarán vacantes en 13 tras cerrarse 26 grados, cinco de ellos en esta nueva convoctoria. Sin embargo, en el otro campus de la UDC, el de Ferrol, la demanda va más lenta. Hay cerrados cuatro títulos de 13 y en esta nueva llamada a los alumnos no se cerrará ninguno.

En cuanto a la UVigo, en Pontevedra cierra Educación Infantil, con lo que son ya 6 de 11 titulaciones las que no ofertarán plazas. Y en el campus ourensano cerraron dos más, Educación Infantil y Enxeñaría Informática, con lo que son ocho títulos llenos de 17.Por último, en el campus de Vigo las cosas van más lentas. De 34 carreras en catálogo solo 7 están sin plazas y serán 12 a partir de mañana al sumarse otras cinco.

Piden examinar a los alumnos que tuvieron covid

Anpas Galegas remitió un escrito a la Xunta, a los rectores y a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug) en el que critica que los alumnos enfermos de covid-19 no pudiesen hacer la selectividad en julio y exigen una solución.



La entidad censura que no se ofrezca al alumnado que no pudo presentarse ninguna otra salida "más que la convocatoria ordinaria de junio de 2022", lo que supone perder "un año" y "ver considerablemente disminuidas sus posibilidades" al retrasar la realización de un examen que llevan preparando todo el curso.



"Trato discriminatorio"

"No podemos quedar calladas ante lo que definimos con un trato discriminatorio", critican las Anpas Galegas.