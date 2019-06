Los Platos de Oro 2019 reconocen la labor de Cantábrico y O Castelo

La gala anual de los premios nacionales gastronómicos Plato de Oro, que impulsa Radio Turismo y que cuenta con la colaboración de la Federación de Autónomos de Galicia, reconoció este lunes en Santiago, entre otros, al hostelero fonsagradino José Lombardía y a la cocinera xovense Joaquina Meitín.

El primero fue galardonado con el Plato de Oro por su labor de contribución al Camiño Primitivo a través de sus dos negocios, el restaurante Cantábrico de A Fonsagrada y el hotel Las Grandas, de la zona asturiana de Grandas de Salime, fronteriza con Lugo. Estuvo acompañado en la gala por su esposa, Eva Pérez.

A la segunda premiada lucense, por su parte, le otorgaron la distinción Touch Blanche-Gorro Blanco por su labor destacada en la cocina del restaurante O Castelo, en el cruce homónimo que divide San Cibrao (Cervo) de Xove. Joaquina Meitín también acudió a la gala acompañada del propietario del negocio, Antonio Maseda.

En el transcurso de la cena gala celebrada en Los Abetos, en la capital gallega, los chamberlains y comendadores de Galicia y Asturias también premiaron con el Plato de Oro al restaurante O Recuncho do Convento, de Melide, junto al Nado, Morada da Moa, Casa Rosalía, A Boca do Lobo, Río Ulla, A Taberna do Campo, Ochiba, Hierba Luisa, Amodo, Porta do Sol de Lamela, Augusta Spa Resort, Alameda XXI, Muiño da Birta, As Cangas, Porto dos Barcos y A Castelara, junto a varios más del Principado de Asturias, entre ellos el fronterizo Casa Pedro, en Santa Eulalia de Oscos.

También hubo galardones para nueve posadas con encanto, entre las que se coló la melidense Casa de los Somoza. Y en cuanto a los fogones, la mariñana Joaquina Meitín compartió galardón con otros cuatro profesionales de Santiago de Compostela, Camariñas, Avilés y Póboa de Trives.