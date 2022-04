La plataforma Galicia Baleira estudia presentar su candidatura en las generales

La plataforma vecinal Galicia Baleira, que agrupa a asociaciones de la provincia de Lugo y de Ourense, estudia "dar el salto a la política" y analiza la posibilidad de presentar candidatura en las elecciones generales del próximo año.

El presidente de esta plataforma, que lidera también el movimiento vecinal de Lugo, Jesús Vázquez, ha asegurado que "dar el salto a la política es una posibilidad que está ahí, y es una posibilidad para dar un toque general a los partidos políticos".

Y se plantea ahora "en función de una serie de ayudas que salieron por parte de la Xunta en las cuales para solicitar cosas tan sencillas como cambios de ventanas, mejoras energéticas prácticamente hay que hacerlo a través de Internet".

"Desde Galicia Baleira llevamos mucho tiempo pidiendo que se acerque la administración a los ciudadanos. Muchos ciudadanos desgraciadamente en las zonas rurales de Lugo y Ourense no tienen ni siquiera cobertura, no tienen ordenador y no manejan los medios tecnológicos y sacar ayudas diciéndole a la gente que haga lo que no puede hacer es un contrasentido", ha afeado.

Jesús Vázquez ha apelado a que piden desde hace "mucho tiempo" la "ventanilla única, con la coordinación de las distintas administraciones, en definitiva acercar la administración a los ciudadanos".

El presidente de Galicia Baleira ha reivindicado, además, que "se forme tecnológicamente a los ciudadanos, y llevar la red de comunicación, que hoy no hay, a las zonas rurales de Lugo y Ourense".

Por tanto, por parte de esta plataforma vecinal reclaman "una administración eficaz, que acorte los plazos, que sea cercana al ciudadano y se faciliten las cosas".