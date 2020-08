A Plataforma de Centros de Día de Galicia decidiu na súa última asemblea a constitución dunha asociación con base xurídica para defender os seus dereitos e os das persoas maiores usuarias, ante a decisión da Xunta de manter pechados estes centros na Coruña debido aos brotes rexistrados de Covid-19.

Esta entidade mostrouse "indignada" coa decisión que se aplica "aínda que non exista ningún caso positivo", mentres no resto do Estado os centros de día seguen funcionando "con medidas preventivas e restricións, por consideralos servizos esenciais.

"Este agravio comparativo, non se entende. Asumimos que a seguridade e a saúde das persoas é o máis importante, pero non comprendemos que sigan abertos ximnasios, cafetarías, etc e que o que debería ser un servizo esencial, polos beneficios que achegan á saúde e o benestar das persoas maiores, péchense sen máis".

Os datos "son claros", advirten, posto que a maioría dos casos positivos "están a producirse entre a poboación menor de 60 anos", para asegurar que con estas decisións "xérase incerteza entre o sector, acódelas usuarias e familiares".

A plataforma lembrou o "grave prexuízo" que ocasiona ás persoas maiores e ás súas familias a orde de peche, lembrando as "consecuencias negativas" da falta de asistencia terapéutica durante o confinamento, e destacando que ofrecen programas integrais, equipos especializados e facilitan a conciliación ás familias con dependentes ao seu cargo.

"Os nosos servizos foron dos últimos en reactivarse, para iso, tivemos que adoptar medidas preventivas extraordinarias, que non se esixiron a ningún outro sector. Pechar centros que cumpren todas as medidas preventivas avaladas por sanidade e que están libres de positivos, crea unha alarma innecesaria e estigmatiza os nosos servizos".