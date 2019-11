La plaga de la patata afecta ya a más de 30 concellos tras 'saltar' a Carballo y A Laracha

La plaga de la patata ha llegado a los municipios coruñeses de Carballo y A Laracha, según informó la Consellería do Medio Rural este viernes. Así las cosas, hay ya más de una treintena de municipios gallegos afectados en la actualidad. Los últimos en incorporarse a la lista se encuentran en el entorno de la comarca productora de Bergantiños. De hecho, Carballo limita con Coristanco, principal productor de la zona.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recogerá en los próximos días la declaración por la que dos parroquias de A Laracha (Lendo y Caión) y una de Carballo (Noicela) pasan a ser declaradas como zonas infestadas por la presencia de la polilla guatemalteca. La medida se toma tras ser localizados tubérculos afectados —que ya han sido destruidos— en almacenes de autoconsumo. De este modo, se pasa a tomar las medidas de cuarentena aplicadas en el resto de casos, que incluyen la prohibición de plantación durante dos años y de su transporte, así como el levantamiento de cultivos.

Esas tres parroquias solo podrán comercializar patatas embolsadas y etiquetadas preparadas para el consumidor final, dado que el movimiento de patata a granel estará prohibido, igual que en el resto de municipios afectados. Esa medida también implica que en las parroquias limítrofes se establecen zonas tampón, con el fin de que el insecto no se propague, con la instalación de trampeo. Las patatas recogidas no se podrán dedicar a siembra mientras la plaga no se dé por erradicada. Asimismo, su movimiento se realizará siempre en vehículos cerrados o cubiertos con una malla.



Cuatro años y nuevas incógnitas

Tras su aparición en 2015 en Galicia, la plaga se fue extendiendo por zonas de Ferrolterra y A Mariña, y en 2018 llegó hasta el municipio coruñes de Muxía, lo que ya puso en alerta en su día a la cercana zona de producción de Bergantiños.



¿Y ahora qué?

En septiembre de 2018 los análisis realizados por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea constataron "una reducción rápida y sostenida" de la plaga de la patata en Galicia, en una visión compartida por la Xunta. Los técnicos incluso preveían erradicarla en un futuro próximo si se seguían de forma efectiva las normas de control. Sin embargo, este viernes se han conocido nuevos casos de su propagación.