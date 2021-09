Las piscinas de Samil se convertirán en "un gran parque acuático" gratuito

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento convertirá las cuatro piscinas que hay en el paseo de la playa de Samil en "un gran parque acuático" con juegos, cañones de agua, toboganes, o chorros "a presión", y que prevé que la actuación esté terminada para el próximo verano.

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha señalado que el gobierno local ha iniciado ya la redacción del proyecto y espera sacarlo a licitación en breve. Tras la adjudicación comenzará la obra, cuya duración estimada es de unos 5 meses.

No obstante, Caballero ha explicado que, para hacer realidad ese proyecto, será necesaria autorización tanto de la administración central como de la Xunta de Galicia. "La cooperación, en velocidad de tramitación, del Gobierno la tengo garantizada. No así de la Xunta que, como todos sabemos, en todo lo que tiene que ver con Vigo no se da mucha prisa", ha apuntado, y ha confirmado que la documentación ya ha sido remitida a los departamentos correspondientes de ambas administraciones.

El alcalde ha explicado que la inversión prevista para esta actuación es de unos 2 millones de euros, y que el Ayuntamiento pedirá financiación a la UE. En todo caso, ha asegurado que el proyecto saldrá adelante aún sin esos fondos europeos.

Según ha explicado, se actuará en las cuatro piscinas que hay actualmente en la zona, en las que se mejorarán los accesos, se reformarán los 'vasos', se instalarán nuevas tuberías y otras actuaciones.

Asimismo, en las piscinas se incorporarán elementos lúdicos como cascadas, chorros de agua a presión, cañones de agua, toboganes, cortinas de agua o juegos interactivos.

"Vamos a tener la mejor playa de Europa. Ya la tenemos, pero ahora será de forma superlativa, y todo completamente gratis", ha proclamado Abel Caballero, quien ha señalado que existen otros parques acuáticos, "pero pagando" y "no son tan buenos" como el que se proyecta en Samil. "El nuestro va a superar a todos con creces, porque va a ser en Samil, que es una zona maravillosa", ha sentenciado.