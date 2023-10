'Pintando a mona' en el hemiciclo

¿Tiene más repercusión someterse al escrutinio de Roberto Vilar en el Land Rober que al de los depositarios de la soberanía del pueblo gallego? ¿Es más difícil bailar con el Combo Dominicano o pisarse los callos con Ana Pontón y Luis Álvarez? ¿Se negocia más fácilmente el horario de las mareas con María, vecina de Alcalá de Guadaira, que las enmiendas a las leyes clave para la ciudadanía? La respuesta a estas preguntas quizás ayudaría a poner en contexto un debate del estado de la autonomía al que la vorágine de la política estatal hizo de él el segundo y último de esta legislatura.

La trama del episodio de este lunes se ajustó a los cánones televisivos. El estilo Rueda apuesta por la concisión. Su intervención principal condensó las más de dos horas que había durado el último discurso de Alberto Núñez Feijóo en menos de noventa minutos. Y el portavoz de su partido, Pazos Couñago –quien le coreó "¡presidente!, ¡presidente!" como había hecho el público en la TVG– sustituyó las citas de Pedro Puy, que solía a remitirse a gente como Max Weber, por referentes más populares como Demolition Man –por Besteiro y el Garañón– o el Cuando zarpa el amor de Camela –por Pontón y los hits del año de su debut en el Parlamento–. La acidez de su verbo sería capaz de corroer los 32 tomos de la Enciclopedia Británica, porque además no quiso dejarse fuera ni siquiera a Yolanda Díaz. Nadie más se acordó de ella, puede que en otro detalle significativo sobre la implantación de Sumar en una tierra que, según los tópicos, recela del recién llegado.

Porque ya lo recordó la portavoz nacional del BNG: este no era "un debate calquera", aunque no tanto por su misión de radiografíar la situación de Galicia, sino por ser el primer gran cara a cara electoral. Bien presente lo tuvo el PSdeG. Con Álvarez en la portavocía aún "transido do San Froilán", tal y como confesó, Besteiro se vio obligado a abrirse hueco desde los pasillos proclamando que pretende retomar las cosas como estaban en 2016. Por entonces, Messi –con quien le comparan los suyos–, venía de ganar su última Champions League. Veremos si contradice la carrera del argentino, que no volvió a conseguir otra.

Principal baza de su partido, el lucense formó parte del póker de secretarios generales del PSdeG que congregó el acto. El actual, Valentín González Formoso, se unió desde la tribuna de invitados; su predecesor, Gonzalo Caballero, vigilaba desde un escaño al que llegó tarde por un atasco en la AP-9 y utilizaba Twitter como estrado, y Pachi Vázquez, ya sin una rosa en el puño, dio la sorpresa al compartir este Espazo Común con sus excompañeros de filas.

En la vida política, cuenta tanto ir a 'pintar a mona' al hemiciclo como hacerlo fuera de él.