As pintadas e os grafitis serán infraccións urbanísticas graves desde xaneiro

A realización de pintadas, grafitis, incisiones ou outros actos que causen danos ou deterioracións na vía pública será tipificada xa desde xaneiro como unha infracción urbanística grave, segundo outra emenda que o PPdeG pretende incorporar á lei do chan.

Esta medida é unha das novas emendas que os populares rexistraron no trámite parlamentario da lei de medidas fiscais e administrativas, a coñecida como lei de acompañamento aos orzamentos para 2019.

De acordo co texto, pintadas, grafitis e demais serán infraccións graves "sempre que exista reincidencia ou os danos sexan irreparables", algo que se entende por aqueles que "esixan a substitución do elemento afectado".

A emenda sinala como posibles espazos afectados o ornato da vía pública, o mobiliario urbano, espazos publicitarios e revestimentos das edificacións, construcións e instalacións, incluídos muros e peches.

Con esta proposta dos populares, adiántase así a intención do Goberno autonómico de sancionar as accións deste tipo no patrimonio cultural. Concretamente, o pasado 25 de outubro, o presidente da Xunta presentou en rolda de prensa após a reunión do seu Goberno o borrador do anteproxecto de lei de rehabilitación e rexeneración de vivenda de Galicia.

As multas por grafitis ou pintadas irán desde os 300 aos 150.000 euros

Unha das novidades da norma, á marxe de liberar de informe previo de Patrimonio a todas as rehabilitacións que se realicen en núcleos e rurais con algún tipo de protección patrimonial (con algunha excepción), atopábase a tipificación da infracción por "grafiti ou pintada", así como outros actos vandálicos que poidan causar dano aos edificios protexidos.

Nese borrador lexislativo, recóllese que as pintadas ou grafitis serán consideradas sancións leves ou graves, e as multas irán desde os 300 aos 150.000 euros.

Na emenda á Lei do solo presentada este luns, aclárase que "non será constitutiva de infracción a realización de murais e grafitis de valor artístico" en espazos públicos que "excepcionalmente cedan os concellos a estes efectos".

OUTRAS EMENDAS DO PPDEG. O grupo maioritario tamén rexistrou a emenda á lei de acompañamento para suprimir a medida de creación da figura do pediatra de área, após o rexeitamento que solicitou entre os profesionais.

"O Goberno dixo que era para negociar", explicou o portavoz dos populares galegos no Parlamento, Pedro Puy. En rolda de prensa, constatou que "se decidiu facer con máis tempo", de aí a retirada desta figura.

A maiores, referiuse a outros puntos que o PP pretende incorporar como varios que atenden a recomendacións que fixo a comisión de estudo sobre os incendios forestais, que se creou após a vaga de lumes de outubro de 2017.