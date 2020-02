Pino presentará a súa candidatura ás primarias de Cs Galicia

A Xestora de Ciudadanos aprobou este luns pór en marcha as primarias para elixir os seus candidatos aos comicios vascos e galegos, que serán o 5 de abril. No caso de Galicia, a responsable adxunta de Comunicación da dirección interina e exdeputada por Pontevedra, Beatriz Pino, presentará a súa candidatura.

A portavoz da Xestora, Melisa Rodríguez, explicou en rolda de prensa que os aspirantes poderán postularse a partir deste martes e que os afiliados poderán votar desde as 10.00 horas do sábado ata as 10.00 do domingo.

Deste xeito, é probable que Ciudadanos conte xa a próxima fin de semana co seu candidato á Xunta tras varios días nos que a Xestora tentou forxar unha alianza cos populares de cara aos comicios vascos e cataláns do 5 de abril, pero tamén aos cataláns, para os que aínda non hai data.

Así, salvo que se presente nos próximos días unha candidatura alternativa, a portavoz de Cs Galicia, Beatriz Pino, podería ser a candidata á Presidencia da Xunta. A xornalista viguesa, quen nos últimos meses gañaba peso na dirección estatal ao formar parte da Xestora, asegurou o venres que tentará a candidatura conxunta "até o último momento".

Nas autonómicas de 2016, o partido laranxa tentouno coa tamén xornalista viguesa Cristina Losada, pero quedou fóra do Pazo do Hórreo ao obter un 3,38% dos votos, por baixo do 5% mínimo que establece a lei electoral galega.

ESPERAN FALAR CON TELLADO. Melisa Rodríguez tamén avanzou que a dirección do partido espera falar este luns ou martes co secretario xeral do PP galego, Miguel Tellado, sobre a posibilidade de concorrer xuntos ás próximas eleccións autonómicas, e advertiu de que sería "imperdoable" que os populares perdesen o poder en Galicia por rexeitar esta opción.

"O PP segue dubidando sobre se sumar ou non", lamentou en rolda de prensa tras a reunión da Xestora de Cs, onde acusou a este partido de seguir "antepondo os seus intereses" a pesar de ter ante si "situacións excepcionais e momentos exepcionales".

Rodríguez insistiu en que "é o mellor momento para ir unidos ante a ameaza nacionalista". Por iso, Ciudadanos seguirá tentando que prospere a súa proposta de acordar alianzas tanto para os comicios galegos –onde o PP se resiste– como para os do País Vasco e Cataluña, ao tratarse de "lugares excepcionais e momentos excepcionais".

A PROPOSTA "FAKE" DE ESPAÑA SUMA. Referíndose ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a dirixente da formación laranxa dixo que no PP "están a medir forzas os baróns territoriais e a dirección nacional".

"Preocúpanos que por esa teimosía se poida perder a oportunidade de que Galicia teña un goberno constitucionalista", manifestou ao advertir do risco de que o PP perda alí a maioría absoluta e que o BNG acabe gobernando xunto ao PSOE.

Neste contexto, cuestionou a insistencia do PP durante meses para coaligarse con Cs ante as pasadas eleccións xerais: "Levaban unha chea de tempo falando de España Suma, pero agora é o momento de sumar e estámonos dando conta de que era unha proposta 'fake'".

Así, a portavoz da Xestora cre que agora se verá se o PP estaba "a mentir" aos españois e só defendía esa coalición como parte dunha "estratexia partidista", ou se tiña unha vontade real de axuntar esforzos con Ciudadanos.

AÍNDA HAI TEMPO PARA ACORDAR COALICIÓNS. En calquera caso, espera que o PP entenda que hai que "ser xenerosos" e que "isto xa non vai de siglas políticas". Ademais, afirmou que aínda hai tempo para chegar a un acordo, xa que o prazo para rexistrar as coalicións electorais termina o xoves no caso de Galicia e o venres en Euskadi.