Pino erixe a Cs como o "partido das familias"

A candidata de Ciudadanos á Presidencia da Xunta, Beatriz Pino, reivindicou á formación laranxa como o "partido das familias", que pode dar "valor engadido" ao goberno galego. Ademais, comprometeuse a defender os "intereses" do sector pesqueiro nun encontro con pescadores e empresas, xunto ao eurodeputado Adrián Vázquez.

Así se manifestou en declaracións aos medios de comunicación. Sobre as eleccións do 12 de xullo, considerou que os galegos non pensan "quen vai ser o presidente da Xunta, se non que gobernos posibles poden ter".

"Hai dous cambios posibles en Galicia, un cambio a peor, situando a nacionalistas e populistas no goberno, a peor noticia, e un a mellor, que Ciudadanos entrase no goberno da Xunta para condicionar, para achegar, dar valor engadido e pór encima da mesa as preocupacións dos galegos", sentenciou.

En canto aos pactos pola reconstrución que se están negociando a nivel estatal, admitiu que en Ciudadanos non lle "gusta" a coalición PSOE-Podemos. "Estamos a ver como se expón deixar fora a educación especial e a concertada", cuestionou, reclamando a súa inclusión e erixindo á formación laranxa como "o partido das familias".

SECTOR PESQUEIRO. Noutra orde de cousas, recalcou tamén, en referencia ao encontro que mantiveron con empresas pesqueiras e da Confraría de Pescadores de San José, en Cangas, que defenderán "as cotas da pesca e os intereses dos pescadores".

Neste sentido, Ciudadanos avanzou a súa intención de reforzar a dotación do plan de reactivación e dinamización do sector marítimo-pesqueiro de Galicia para garantir a "recuperación do sector" dos efectos da crise sanitaria de Covid-19.

"Hai que apoiar un sector vital para Galicia", expuxo, a este respecto, o eurodeputado de Ciudadanos. Deste sector, apuntou que apoian "de forma firme e real a pesca sustentable".

Tamén asegurou que Ciudadanos buscará garantir que se manteñan as axudas europeas despois da pandemia de Covid-19. "Levamos meses pedindo ao Goberno de España e a Feijóo que se reúnan con eles, que fagan un paquete medidas de continxencia se non se chega a un acordo", dixo sobre a situación a nivel europeo.