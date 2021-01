Piden la nulidad del juicio de la Operación Zamburiña por "indefensión"

La defensa de uno de los cuatro agentes acusados en la Operación Zamburiña ha pedido la nulidad del juicio al alegar que "si hay denegación de una prueba hay indenfensión" por lo que este "no se puede celebrar" toda vez que recibió "solo seis días antes" los 11 DVDs con las grabaciones de intervenciones telefónicas que sustentan este caso.

Las cuestiones tendrían que haberse celebrado la pasada semana, no obstante, a causa del contacto estrecho de uno de los acusados con un positivo de covid, han comenzado este lunes y han centrado la primera sesión.

En la primera sesión, las defensas han planteado que los acusados declaren en el último lugar y han pedido la admisión de nuevos documentos. Por su parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado incluir un informe de 51 folios de Asuntos Internos que contradice el elaborado por

la UDEV de la comisaría.

Además, la defensa de los acusados ha querido aportar la querella interpuesta por uno de los agentes al responsable de la investigación de la Zamburiña y otra contra los dos agentes gemelos por una serie de anónimos en los que se acusaba a compañeros de los delitos graves y de fabricar pruebas falsas.

La abogada había expuesto con anterioridad que se trata de un procedimiento que "está plagado de irregularidades"

Ninguna de estas peticiones ha sido admitida por la magistrada quien, en el último sentido, ha recordado que no se investiga en la causa los delitos resultantes de un anónimo y tampoco ha aceptado que declaren los acusados al final de todas las pruebas asegurando que se trata de

los criterios de la sala.

Así pues, los acusados declararán en el orden previsto una vez terminadas las cuestiones previas que podrían prolongarse durante toda la semana.

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA

En la jornada de este lunes ha sido el turno de la letrada que representa al ex jefe de la Brigada Antidrogas de la comisaría de Ourense. La abogada ha sostenido que el juicio no se puede celebrar puesto que se ha vulnerado el derecho a la defensa de su defendido, al asegurar que ha recibido los 11 DVDs que contienen las llamadas solo seis días antes del juicio.

"Eso no permite que tenga el tiempo suficiente para estudiar íntegramente pruebas de cargo y de descargo", por tanto, "se vulnera el derecho de defensa, puesto que si hay denegación de prueba hay indefensión", ha manifestado.

La abogada había expuesto con anterioridad que se trata de un procedimiento que "está plagado de irregularidades", dato que ha reiterado en la sesión de este lunes, en la que ha manifestado que "se inicia con un anónimo y que no es posible que se trate como una prueba

plena o un indicio puesto que las diligencias nacen del delito".

Asimismo, ha sostenido que quienes enviaron ese anónimo fueron los mismos que accedieron a la información previamente y por tanto se da el condicionante del delito y ha asegurado que los accesos no consentidos los hizo alguien simulando ser su cliente. Tambíen ha acusado a la

unidad de Asuntos Internos de "falsear un montón de cosas mediante el anónimo" y ha criticado que "no se persiguió a quien se creyó que hizo el anónimo, tampoco se investigó el escrito y no se buscó nada porque había intencionalidad por parte de la UAI".

Del mismo modo, ha puesto de relieve que hay pendiente una querella contra la unidad especial en el juzgado pues consideran que "se confabuló con los dos agentes que presuntamente enviaron el anónimo" por lo que ha aseverado que es necesario saber si realmente existió esa confabulación para poder proseguir el juicio pues "si la unidad de

Asuntos Internos ha encubierto a esos agentes esta causa pivota sobre un delincuente y la justicia no puede permitirse eso" ha censurado.