A familia de Déborah Fernández-Cervera solicitará que un disco duro desta moza desaparecida en Vigo en 2002 e achada morta días despois se analice nun laboratorio da empresa Lazarus Technology, que traballou no caso de Diana Quer en colaboración coa Garda Civil.

En declaracións a Europa Press, a irmá de Déborah, Rosa Fernández-Cervera, lembrou que este dispositivo de almacenamento solicitouse á familia en 2006, aínda que as conclusións do exame non se trasladaron ao xulgado ata 2019.

Precisamente, explicou que este martes se tentou realizar un duplicado deste disco duro en presenza da empresa contratada pola familia, Lazarus Technology, aínda que a emisión de fume por parte do mesmo o impediu.

Ante a imposibilidade de realizar un envorcado de información no xulgado, Rosa Fernández-Cervera indicou que a súa familia solicitará que este dispositivo se traslade ao laboratorio da empresa que contratou.

Así mesmo, criticou que ata 2006 a Policía non solicitase un dos discos duros do computador de Déborah a pesar de que este era o medio que a moza utilizaba para comunicarse coa súa parella, respecto de quen a familia asegurou que sospeita con anterioridade.

Tamén reprobou que a Policía non notificase á familia en 2006 se finalmente se analizara ese dispositivo que, segundo afirmou a irmá de Déborah, contiña "arquivos importantes". Posteriormente, Rosa Fernández-Cervera explicou que a súa nai fixo entrega doutros dous discos duros aos axentes en 2019.

Así mesmo, apuntou que outra testemuña acudiu este martes a prestar declaración ao Xulgado de Instrución número 2 de Tui (Pontevedra), onde tamén comparecerá a nai de Déborah por primeira vez o próximo mes.

Déborah Fernández-Cervera desapareceu en 2002 aos 21 anos, despois de saír a correr pola zona de Samil en Vigo. O seu corpo foi atopado espido unha semana despois nunha cuneta no concello O Rosal, a uns 40 quilómetros de distancia. Aínda que o caso pechouse sen resolver, o pasado mes de novembro o Xulgado de Instrución número 2 de Tui (Pontevedra) acordou a súa reapertura para proceder á práctica de novas actuacións.

Este verán os letrados da familia avanzaron que se promoverá a realización dun informe pericial criminal de parte con investigacións propias ante as "contradicións" das policiais. Tamén abriron a posibilidade a que se emprendan accións legais contra os funcionarios se se comproba que actuaron en prexuízo da investigación.