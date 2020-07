Piden case 6 anos de prisión por asaltar unha casa en Nigrán e atar o dono por equivocación

A Fiscalía pide 5 anos e 9 meses de prisión para un home croata-esloveno, M.S., ao que acusa de asaltar unha vivenda en Nigrán e golpear e amordazar o seu dono, ao que confundiu con outra persoa, e que será xulgado este mércores na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Segundo o escrito de acusación pública, o acusado, en compañía doutro individuo non identificado, entrou no xardín dunha vivenda de Nigrán o pasado 15 de xaneiro de 2018. Unha vez que entrou no xardín, abordou ao dono da casa, que se atopaba alimentando os cans, e golpeouno na cara.

A continuación, arrastrárono ao interior da casa, atáronlle as mans e pés con cinta americana e tapáronlle os ollos, á vez que o ameazaron para que lles entregase o diñeiro e lles desvelase onde tiña a caixa forte.

A vítima explicoulles que non tiña caixa forte e que só levaba encima 200 euros, que os asaltantes lle quitaron dun peto. A continuación, preguntáronlle "onde gardaba a droga", e o dono da vivenda explicoulles que non tiña droga en casa e que non estaba "metido nesas leas".

Os ladróns rexistraron a vivenda e ameazaron ao dono para que non avisase á Policía ou á Garda Civil, advertíndolle de que volverían, e que coñecían datos da súa muller e do seu neto.

ASALTO POR EQUIVOCACIÓN

Finalmente, tras avisarlle de que non lle ía a pasar "nada" e que se "equivocaran", levárono a un cuarto de baño, onde o encerraron ás escuras e fóronse da casa. Pouco despois, a vítima logrou soltarse das súas ataduras.

O dono da vivenda sufriu lesións consistentes en hematomas, unha ferida incisa e abrasións, aínda que renunciou a esixir responsabilidade civil por esas feridas.

A Fiscalía considera ao acusado autor dun delito de roubo con violencia en casa habitada, en concurso medial cun delito de detención ilegal; e dun delito leve de lesións.

Ademais, pide que se lle apliquen as agravantes de disfrace (porque levaba a cara cuberta) e reincidencia (xa foi condenado por un delito de roubo con intimidación). Por iso, solicita que sexa condenado a 5 anos e 9 meses de cárcere, e ao pago dunha multa de 450 euros.