Piden sete anos de prisión para un home que apuñalou a outro en Betanzos

A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acollerá o vindeiro martes e mércores o xuízo contra un home acusado de intento de homicidio por apuñalar en dúas ocasións a unha persoa en Betanzos tras unha discusión.

Segundo o escrito de acusación do Fiscal, que pide para el sete anos de prisión, os feitos remóntanse á madrugada do 20 de agosto de 2014, cando o acusado atopábase nun local de Betanzos e iniciou unha discusión coa vítima, á que golpeou na cara. Aínda que inicialmente o agredido abandonou o local, posteriormente regresou, momento no cal o acusado, "sen mediar palabra", achegouse a el "esgrimindo un coitelo" e, "coa intención de acabar coa súa vida", apuñalouno no abdome e nunha perna.

Unha das puñaladas, recolle o escrito, causoulle á vítima unha perforación intestinal, pola que tivo que ser intervido de urxencia no Complexo Hospitalario da Coruña e necesitou nove días de ingreso. Por iso, o Ministerio Público considera ao acusado autor dun delito de homicidio en grao de tentativa e pide para el unha pena de sete anos de prisión e a prohibición de achegarse a menos de 200 metros ou comunicarse coa vítima por un período de 10 anos.

INDEMNIZACIÓN

A maiores, terá que indemnizalo con 1.875 euros polos días de incapacidade e hospitalización que sufriu e con 5.665 euros polas secuelas producidas. Tamén reclaman que se faga cargo do custo da asistencia hospitalaria.