Piden 8 años para dos padres por consumir droga delante de sus hijos menores

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña —con sede en Santiago— acogerá el próximo viernes el juicio contra dos padres para quienes Fiscalía pide ocho años de cárcel por consumir drogas habitualmente delante de sus hijos menores de edad, C.C.C. y D.D.D., y facilitárselo a este último, que solo es hijo de la mujer.

Según consta en el escrito de la acusación, recogido por Europa Press, la acusada "consumió cocaína y heroína delante de D.D.D. hasta que éste dejó de convivir con ella, a los dos años de edad". Así, cuando éste cumplió 15 años y antes de hacer los 18, ambos acusados "le facilitaron cocaína y heroína (...) siendo conscientes del daño que le estaban causando a su salud".

Además, la mujer "siguió consumiendo cocaína" durante el embarazo de C.C.C., según expone el Ministerio Público, hasta el punto de que "la niña ya nació con síndrome de abstinencia neonatal", del cual "se recuperó, previas y numerosas consultas médicas".

No obstante, ambos acusados siguieron consumiendo cannabis, cocaína y heroína en presencia de la menor desde que contaba aproximadamente con tres años de edad y hasta que les fue retirada cautelarmente la guarda y custodia durante el procedimiento penal.

"La menor estuvo respirando de forma constante dichas sustancias durante las noches e incluso por el día al estar con su madre. A consecuencia de esto, a la mejor, en el año 2011, contando con cinco años de edad y debido al contacto directo con la madre, a través de la aspiración de la droga por las mucosas o inhalación, se le encontraron trazas de cocaína y cannabis en el cabello", tal y como relata Fiscalía.

EFECTOS DEL CONSUMO. Ante ello, la acusación explica que el consumo de cannabis en el cerebro infantil "suponen una mayor incidencia de depresión, la cual se demuestra con disartria y aumento del fracaso escolar", del mismo modo que los efectos de la cocaína son, "generalmente, un deterioro de la coordinación motora, euforia, agitación y locuacidad", entre otros de los que ha advertido el Ministerio Público.

No obstante, Fiscalía asegura que en la fecha de la explotación forense —22 de junio de 2012— "todavía no había evidencias" de estas alteraciones, si bien "no puede descartarse la posibilidad de que aparezcan con el tiempo".

Asimismo, a través de un auto de julio de 2011, los acusados fueron privados de la guarda y custodia de la menor, de modo que ésta pasó a ostentarla la tía materna.

Por todo ello, Fiscalía pide una pena de ocho años de prisión para cada uno, así como una multa de 3.000 euros y la prohibición de la patria potestad hasta que C.C.C. adquiera la mayoría de edad.