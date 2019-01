Piden 3 años para la joven que transportaba cocaína en su cuerpo y forzó un aterrizaje en Santiago

La Fiscalía ha rebajado la petición de pena inicial para una mujer que forzó el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Santiago de Compostela de un avión que hacía el trayecto entre el aeropuerto de La Romana, en la República Dominicana, y la ciudad italiana de Milán, al quedar inconsciente debido a la rotura de varios cilindros que había ingerido y que contenían cocaína.



La mujer, de 23 años y origen dominicano aunque con nacionalidad italiana, reconoció los hechos durante el juicio celebrado este miércoles en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en la capital gallega, y expuso que la droga la transportaba para poder saldar una deuda económica contraída con un hombre en Italia y que fue este el que le planteó que realizase el viaje.



Afirmó, además, que se dedicaba a la prostitución y que cometió el delito al sentirse presionada y con miedo, ya que su hijo había recibido amenazas de dicho individuo si no saldaba la deuda que tenía con él debido a que era consumidora habitual de cocaína.



El fiscal, que valoró que la acusada, LM.H.T., hubiese reconocido los hechos durante el juicio así como "sus circunstancias vitales", solicitaba inicialmente cinco años de prisión y 110.653 euros de multa, el doble del valor que en el mercado ilícito habría alcanzado la droga que transportaba.



En sus conclusiones finales, el representante del ministerio público rebajó la petición de pena a tres años de prisión y solicitó, en caso de impago de la multa, una petición de responsabilidad penal subsidiaria de seis meses.



La presidencia de la Sala rechazó la petición de la defensa en el sentido de que la Audiencia Provincial carecía de jurisdicción para el enjuiciamiento de los hechos, al sostener que la acusada no tiene nacionalidad española y que no existía "riesgo para la salud pública del Estado español".



El abogado de LM.H.T. esgrimió además que el delito no se había producido en territorio español y que se desconocían las coordenadas de la aeronave en el momento en el que la pasajera se sintió indispuesta, además de sostener que la droga no tenía como destino final España sino que este país fue "una conexión accidental" entre la República Dominicana e Italia.



La presidencia de la Sala adujo que no se trataba de un hecho relevante el punto exacto donde se encontraba la aeronave y que lo "relevante" del caso es que la mujer estaba en posesión de la droga cuando fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela.



Durante la vista, uno de los cirujanos que atendió a la mujer declaró que le fueron extraídos 55 cilindros que contenían cocaína y que transportaba repartidas en el estómago, intestino y vagina, e indicó que existía riesgo serio para su vida si no hubiese sido operada de urgencia.



Los hechos se produjeron el día 12 de agosto del año pasado cuando el avión de la compañía Blue Panorama realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto compostelano de Lavacolla debido a que una pasajera se encontraba inconsciente al romperse dentro de su organismo varios de los cilindros con cocaína que llevaba en su cuerpo. Los 56 cilindros correspondían a peso total de 616 gramos y con un índice de pureza del 63,21 por ciento.



Entre los efectos personales de la acusada que recogieron los policías que acudieron al hospital se encontraba un bolso en cuyo interior los agentes hallaron, una vez en comisaría, otros 3 cilindros con un peso de casi 35 gramos y un valor en el mercado ilícito de 3.000 euros.



La acusada, que carece de antecedentes penales, ha estado privada de libertad desde el día 14 de agosto del año pasado y desde el 17 del mismo mes está en prisión preventiva.