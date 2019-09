Piden 14 años para la acusada de apuñalar a dos personas en un bar de Ribeira

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá este miércoles y este jueves un juicio contra una mujer para la que Fiscalía pide 14 años y seis meses como acusada de entrar en un bar de Ribeira (A Coruña) en agosto de 2018 y apuñalar a dos personas con un cuchillo de cocina. Al parecer, según el escrito del Ministerio Público, el altercado se produjo por la desaparición del móvil de la procesada.

Tal y como relata Fiscalía, la procesada M.V.M. acudió el 2 de agosto del pasado año a la terraza del bar portando el arma en su mano y se dirigió a la mesa en la que se encontraba A.G.T., con quien acababa de mantener un altercado en otro local motivado por la desaparición del terminal.

En el momento en que la acusada increpó a A.G.T. por este mismo tema, SM.O.M. se interpuso entre ambos y recibió una puñalada. Tras ello, y "con ánimo de matar", subraya el Ministerio Público, M.V.M. arremetió contra A.G.T. y le asestó dos puñaladas en la región torácica.

Debido a las heridas, la víctima fue ingresada en la UCI con afectaciones al corazón, por lo que tuvo que recibir tratamiento quirúrgico.

Al desplazarse hasta el lugar agentes de la Policía Nacional, la presunta agresora, "en actitud amenazante y agresiva" con los patrullas y todavía armada con el cuchillo, "se negó a soltarlo" y lo "esgrimió" frente a ellos "a pesar de ser advertida hasta en cinco ocasiones de que depusiera su actitud".

A su vez, prosigue Fiscalía, la procesada dijo a los agentes: "A mí no me importa lo que me hagáis, a mí no me importa nada, que me devuelva los dos móviles". Además, llegó a blandir "activamente" el cuchillo y "se abalanzó" sobre ellos, que tuvieron que desenfundar sus armas reglamentarias para poder reducirla y esposarla.

Por estos hechos, el Ministerio Público pide para M.V.M. un total de 14 años y medio de prisión: cuatro por un delito de homicidio en grado de tentativa, otros cuatro por lesiones y tres años y medio por un delito continuado de atentado. Asimismo, la procesada deberá indemnizar a A.G.T. con 6.000 euros y a SM.O.M. con otros 2.000.