El petrolero Minerva Nounou, que navegaba frente a la costa gallega debido a una avería en la hélice, ya ha solicitado entrar en el puerto de Vigo y lo hará este domingo remolcado por el buque de Sasemar Don India.

El petrolero ha acudido ya al punto de encuentro fijado por el Capitán Marítimo para su entrada en Vigo. Allí también está el remolcador de altura de Salvamento Don Inda, que ha hecho firme el remolque a las 10.00 horas de este domingo. Estiman que el petrolero llegue a puerto por la tarde.

El buque, de 254 metros de eslora y 44 de manga, salió de Gibraltar el pasado 7 de marzo con destino Países Bajos.

Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que a bordo del barco se encuentran 26 personas como tripulación. El pasado 9 de marzo se dio aviso a Salvamento Marítimo de una avería, concretamente, en la hélice.

La propia tripulación ha tratado de llevar a cabo reparaciones y pruebas, sin que por el momento hayan concluido con éxito.

Además, aunque por el momento no se teme por la integridad del barco y no tiene carga a bordo, Salvamento Marítimo también informó de la situación a la Consellería do Mar, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del gabinete de este departamento autonómico de la Xunta.