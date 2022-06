Rescatados los 11 tripulantes del pesquero de Marín que se hunde en el Gran Sol

Un pesquero de Marín, el Piedras, se hunde en aguas del Gran Sol tras sufrir una vía de agua. El barco partió el pasado 16 de mayo de la localidad marinense con 11 tripulantes, siete de ellos españoles, dos marroquíes y dos ghaneses. En el Puerto de Marín se vivieron momentos iniciales de incertidumbre al no tener noticias del estado en el que se encontraban las personas a bordo del buque, del grupo Noray Pesca, hasta que tuvieron la confirmación de que todos habían sido rescatados sanos y salvos.

Fue el pesquero Armaven Uno, que se encontraba próximo al buque accidentado en el momento en el que se produjo la avería y quedó a la deriva, el que auxilió a los marineros en apuros. Se trata también de un buque gallego que estaba faenando en el caladero británico.

Según ha indicado la asociación de armadores, en un principio se rescató a nueve tripulantes y sobre el barco quedaron el patrón, Jorge Otero, y el jefe de máquinas, el marinense José Antonio Farto. Pero el Piedras estaba tan escorado que, ante la peligrosidad y la dificultad de achicar el agua, fueron también evacuados.

El Piedras, de bandera inglesa pero con puerto base en Marín, continúa a la deriva a 64 millas suroeste de Cabo Mizen, en Irlanda. Por el momento se mantiene a flote, aunque con fuego a bordo y una fuerte escora de babor, según indica Salvamento Marítimo. El servicio de Guardacostas de Irlanda confirma que el barco todavía no se ha hundido del todo, pero ha perdido el motor y se encuentra en llamas.

Entre los 11 tripulantes rescatados del pesquero PIEDRAS hay españoles, marroquíes y ghaneses. Los irlandeses con avión en la vertical. Unidad irlandesa R116 movilizada con 2 bombas de achique. El barco está a la deriva con fuego a bordo y fuerte escora de babor. pic.twitter.com/lhGmfDNcMY — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) June 1, 2022

Entre los tripulantes hay al menos dos marinenses, Ángel Landín Muradas, patrón de costa de 67 años, y José Antonio Farto García, de 48. Este último es el jefe de máquinas, que se quedó hasta el último momento a bordo del Piedras. Además, los marineros Jo Baidou y Ebenezer Nii Agyei Tawiah también serían vecinos de la localidad morracense.

Desde Noray Pesca, la sociedad cooperativa San Miguel de Mar de Marín, confirmaron a este diario que el Armavén Uno llevará a los 11 tripulantes rescatados al puerto más próximo, en Irlanda. Sobre las causas del siniestro, apuntaron a la vía de agua como la más probable, pero indicaron que no se sabrá al 100% lo ocurrido hasta poder hablar con el patrón. En cualquier caso, hicieron hincapié en que lo importante ahora son las vidas humanas, el hecho de que todos estén a salvo, ya que llegaron a temer lo peor cuando recibieron el aviso de lo ocurrido.

El operativo de rescate está siendo coordinado por los centros de salvamento MRCC Falmouth (Reino Unido) y MRCC Valentia (Irlanda), con seguimiento desde el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo, que recibió la llamada de socorro del Piedras a las 10.16 horas de este miércoles. Construido en 1976, su último puerto antes del hundimiento fue el de Castletownbere, en Irlanda, del que zarpó el pasado domingo.

Pesquero 'Piedras' con vía de agua 64 millas suroeste de Cabo Mizen (Irlanda). Sus 11 tripulantes rescatados en buen estado por el pesquero Armaven Uno. Coordina MRCC Falmouth (UK) y MRCC Valentia (Irlanda). Seguimiento desde el Centro Nacional de Coordinación de @salvamentogob pic.twitter.com/K8y1KIOSui — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) June 1, 2022

Este nuevo accidente marítimo se produce 100 días después de que el Villa de Pitanxo naufragase —durante la madrugada del 15 de febrero— en aguas canadienses con 24 marineros a bordo, de los que únicamente sobrevivieron tres. María José de Pazo, la portavoz de las familias, expresó su inmensa alegría por que en esta ocasión no haya habido fallecidos y toda la tripulación del buque Piedras se haya salvado.

"Me alegro muchísimo, porque cuando me han dado la noticia de que otro buque se había hundido me tuve que sentar, porque me vino todo lo que estamos pasando 21 familias y no le deseamos a ninguna", explicó, antes de enviarle un abrazo a los tripulantes, sus familias y los armadores. "Ahora se tendrán que explicar muchas cosas, pero lo importante son las vidas", recalcó, y destacó que el comportamiento del patrón en el abandono del buque "parece ser que ha sido bueno". "Hoy fue un susto, pero hay que bajar al barco [al Villa de Pitanxo] para saber la causa del naufragio, llegar a conclusiones y que sirva para prevenir, para que no vuelva a pasar nunca más", enfatizó.