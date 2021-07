La pesca deportiva, prohibida en 16 de los 122 puertos de titularidad autonómica

Solo en 16 puertos de los 122 de titularidad autonómica seguirá prohibida la pesca deportiva cuando, "en las próximas fechas", se publique y entre en vigor la resolución redactada por Portos de Galicia para compatibilizar esta actividad con los otros usos de las dársenas.

En concreto, el texto se encuentra en "fase muy avanzada de tramitación", según ha destacado la presidenta del ente público, Susana Lenguas.

De ello ha informado en la comisión de pesca del Parlamento, a preguntas del diputado popular José Manuel Balseiro. Lenguas, que se ha expresado en castellano, ha provocado una queja por parte del grupo del BNG, quien ha recordado que la ley de normalización trata de fomentar el uso del gallego mediante su utilización por los representantes públicos en las instituciones.

Por su parte, la presidenta de Portos ha señalado que el organismo que dirige lleva "meses trabajando en una modificación normativa que permita integrar" la pesca deportiva, "procurando levantar la prohibición en determinadas instalaciones" y tras solicitud "expresa" del interesado. Será "en superficie" y "nunca submarina", según ha precisado.

Además, Lenguas ha indicado que la resolución que está previsto publicar en las próximas semanas dará "siempre" prioridad "a la seguridad y a la actividad profesional" y buscará "garantizar la no interferencia".

Entre los 28 puertos libres de toda restricción se encuentran algunos como los de Rinlo, Bares, Perbes, Santa Cruz, Ézaro, Taragoña y Covelo. Por su parte, entre los de prohibición total, están otros como Ares, Redes, Testal, Sanxenxo, Raxó.

Lista de puertos y su autorización para la pesca deportiva