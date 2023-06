"Os pés son fundamentais na nosa saúde"

É a primeira muller que ocupa a presidencia do Colexio de Podólogos de Galicia. Ten iso para vostede algunha significación especial?

Para min o que significa é a asunción dun reto. Pero estou acostumada a eles. Por exemplo, cando estudas e tes rapaces pequenos na casa, asumes un reto. Agora que son grandes, o reto pasa por atender a miña clínica e esta responsabilidade no colexio profesional. Estou moi orgullosa de presidir esta xunta de goberno e de estar ao servizo dos podólogos galegos. Con respecto ao feito de ser muller, hoxe somos moitas nesta profesión. É unha situación moi diferente á que se daba hai anos. Eu lembro estar nalgunha mesa de ponentes onde a gran maioría eran homes. Hoxe, por sorte, isto foi cambiando e as mulleres tamén estamos aí. É importante que sexa así.

Asume o cargo con algún obxectivo concreto?

Eu asumo o cargo co ánimo de superarnos e, sobre todo, de darlle continuidade aos proxectos que estaban en marcha e aos obxectivos que xa tiñamos marcados. Por exemplo, a nosa pelexa por que se inclúa a podoloxía no Servizo Galego de Saúde (Sergas). Pensamos de verdade que é importante que se faga. Outra cuestión moi relevante para nós é que o colexio estea o máis próximo posible aos colexiados. As directivas anteriores xa fixeron un traballo magnífico neste sentido. Nós queremos darlle continuidade e, se cabe, mellorar aínda máis.

É a súa unha profesión suficientemente valorada pola cidadanía? Habería que ir ao podólogo como se vai ao dentista?

Si, habería. Os pés son fundamentais no noso corpo e na nosa saúde. Ao final é un todo e igual que a boca é importante para que esteamos ben, os pés tamén. Son fundamentais para camiñar. Son o noso soporte. Así que hai que tratalos ben e coidalos. Ás veces temos alteracións que nos parecen parvadas e non son tal. Poñamos por caso unha dureza. Cando se produce hai que saber por que. Non aparece por casualidade. Os podólogos estamos capacitados para diagnosticar e tratar todas as doenzas dos pés. Polo tanto, é moi importante acudir a nós como profesionais. E non só para diagnosticar alteracións, senón tamén para facer prevención, algo igual de importante.

Hai moito intrusismo no ámbito da podoloxía?

Todos somos conscientes de que si. É habitual que vaias a un centro de estética e se empreguen alí ferramentas e artiluxios que só debería usar un podólogo profesional. Iso é intrusismo. Se estás usando esas ferramentas, estás facendo algo para o que non estás nin formado nin capacitado. Volvemos ao que che comentaba antes: se hai un calo, hai que saber por que; se hai un engrosamento da uña, hai que saber por que. Non vale só con quitar o calo e rebaixar a uña. Hai que saber que está pasando para poder tratalo como é debido. Estamos falando de cuestións que afectan directamente á nosa saúde.

"No meu día a día non levo nin zapato plano nin moito tacón. O recomendable é levar un de entre un e dous centímetros"

Existe unha certa confusión entre o que se pode facer nun centro de estética e nun podólogo?

Eu penso que si. Temos esa idea de que imos a un sitio a arranxar o pelo, as mans... e, de paso, os pés. Unha cousa é cortar as uñas e pintalas, aínda que non esteamos moito de acordo con isto tampouco, pero outra é andar con bisturís ou con calicidas. Habería que ter en conta se o paciente é diabético, se ten problemas de circulación... Despois chegan verdadeiros desastres nos pés.

En relación con isto, moitas veces coméntase a importancia que teñen os pés na saúde en xeral. É así? Ou é unha afirmación esaxerada?

É así. A saúde os pés condiciona aspectos da saúde en xeral. Se tes os pés mal, se non camiñas ben, vas acabar por camiñar co que se chama marcha antiálxica [cando se intenta evitar a dor que produce o andar]. Evitas camiñar dunha determinada maneira e iso acaba repercutindo nos xeonllos, na cadeira e mesmo na columna vertebral. Se temos un dano no pé, a nosa posición vai variar. O mesmo que se tes unha dismetría, unha diferenza entre os membros inferiores, unha perna máis longa que a outra, iso tamén vai influir na posición do pé.

Déame algún consello para ter uns pés sans.

Douche un marabilloso, varrendo para casa: acudir ao podólogo e seguir as súas recomendacións ou as pautas que nos dea. Pero, se queres, pódoche dar algún máis.

Por favor.

É fundamental secar os pés moi ben sempre.

Algo ao que non se acostuma a darlle importancia.

Pois si que a ten. É fundamental. E despois hidratalos ben, sobre todo agora no verán. Son partes da pel que non están normalmente moi expostas. Hai que poñer especial atención na súa protección nesta época. Tamén é recomendable, por exemplo, usar calcetíns cando poñemos zapatillas deportivas.

E é recomendable andar descalzo?

Camiñar descalzo non é prexudicial. De feito, nós acostumamos a recomendar que a cativada ande descalza pola casa. A musculatura do pé móvese mellor e pode adestrarse mellor, por así dicir. Se ti tiveses as mans pechadas nunha férula, non poderías desenvolver os movementos que realizas con elas. Pois cos pés pasa igual.

A presidenta do Colexio de Podólogos usa tacóns?

No meu día a día, eu non levo nin zapato plano nin moito tacón. O recomendable é levar un cunha altura de entre un e dous centímetros. Ata catro centímetros non se consideran prexudiciais. A partir de aí si que o son.