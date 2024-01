Unha investigación da USC traduce por vez primeira ao galego actual as 'Cantigas de Santa María'

O Grupo de Investigación de Románicas da Universidade de Santiago de Compostela traballa nunha nova edición crítica das Cantigas de Santa María de Afonso X O Sabio, que estará acompañada dunha tradución ao galego actual e que se editará en colaboración co centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.



Segundo explican nun comunicado, o grupo aborda diferentes liñas de estudo vinculadas coa Idade Media e, dentro delas, a catedrática de Filoloxía Románica, Elvira Fidalgo, céntrase nas cantigas, campo no que está especializada e no que traballa desde fai máis de tres décadas.

A investigadora estudou esta obra en todos os seus aspectos: a edición dos textos, a análise das súas formas métricas, o léxico utilizado para a súa redacción, o que sería o seu público receptor, o proceso de creación ou a análise da sociedade medieval que se reflicte nos seus versos.



"Esta é unha das peculiaridades desta obra porque, como se trata de textos narrativos, onde se contan feitos que lle podían pasar a calquera persona na Idade Media, sen distinción de clases sociais, de lugares ou de etnias, ofrécenos un debuxo perfecto da vida e costumes das xentes do século XIII", comenta.



A catedrática realizou recentemente a primeira tradución completa ao castelán que existe dos textos, dispoñible en formato electrónico na web da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.



O obxectivo é "facilitar a comprensión destas composicións aos investigadores que non están familiarizados co galego medieval (nin co galego) e que as usa como soporte para as súas investigacións nos campos máis diversos".



Actualmente, Fidalgo elabora unha nova edición crítica das cantigas desde a proposta das normas ortográficas do galego actual.



Tanto a edición como a tradución ao galego estarán accesibles na páxina web do Centro Ramón Piñeiro, onde tamén se aloxará un recurso electrónico (e-Strela) que facilitará a investigación ás persoas investigadoras que desexen coñecer os detalles máis precisos das Cantigas de Santa María, "achegando a obra ao público menos especialista".



"É a primeira vez que se realiza a tradución completa desta colección tanto ao castelán como ao galego porque son moitísimas cantigas (427) e porque, debido á estrutura que seguen, é necesario descompor e recompor as estrofas para que se comprendan ben os textos", explicou a experta.



Cada unha das cantigas editadas irá acompañada non só da tradución ao galego, senón que tamén se apoiará na súa correspondente transcrición paleográfica, o que permitirá coñecer como se copiou ese texto en cada un dos manuscritos, con que trazos ortográficos e caligráficos, entre outros.