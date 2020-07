Unha persoa resulta ferida nunha colisión en Carnota

Unha persoa resultou ferida esta tarde nunha colisión na que se viron implicados dous turismos en Carnota. Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, os Bombeiros de Cee e os efectivos do GES de Muros empregaron o material de excarceración para acceder á persoa accidentada e que fose atendida polos servizos sanitarios.

O sinistro produciuse na AC-550, concretamente na subida de Freáns, ao fío das 16:40 horas. Nese momento, unha persoa particular contactou co 112 Galicia para dar conta do ocorrido. A partir de aí, desde o CIAE 112 Galicia solicitouse a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Garda Civil de Tráfico, do GES de Muros, da Policía Local e dos Bombeiros de Cee.