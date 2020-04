Dos perros matan a otro que iba con su dueña y atacan a un rebaño de cabras en Ferrol

Dos perros potencialmente peligrosos mataron este miércoles a otro que paseaba con su dueña en las cercanías de la carretera de Catabois, en Ferrol, y, posteriormente, atacaron un rebaño de cabras.

Según ha informado el Ayuntamiento, la Policía Local de Ferrol fue requerida para comparecer en la calle Sagrada Familia tras el aviso de que dos perros estaban agrediendo a un tercero. Una vez en el lugar, los agentes observaron un rastro de sangre de unos 50 metros hasta el cadáver del animal atacado.

Tras comprobar que los perros no se encontraban en el domicilio de su dueño, se inició su búsqueda, y fueron localizados en una finca a escasos metros de la vivienda, alrededor de varias cabras, entre las qué había una herida.

Por ello, se procedió a la retirada de ambos perros, que fueron trasladados al refugio de Mougá, al carecer el titular de todo tipo de documentación de los mismos. Asimismo, manifestó a los agentes que no deseaba hacerse cargo de los animales en un futuro, debido la que no es capaz de controlarlos y no pudo acreditar ser su propietario. El hombre se enfrenta la varias sanciones por estos motivos.

OTRAS DENUNCIAS. También este miércoles, pasadas las 20.00 horas, fueron denunciados en Ferrol, por incumplir el decreto del estado de alarma, cuatro individuos que viajaban en el mismo turismo, argumentando que se dirigían a un supermercado a hacer la compra. Uno de ellos ya había sido denunciado en jornadas anteriores.

Una hora después, sobre las 21.00 horas, la Policía Local escuchó gritos y ruidos en un piso de la calle Narón. Una vez allí, los agentes encontraron la puerta de una vivienda abierta y a tres personas en su interior "cantando y chillando". Uno de ellos manifestó ser el dueño de la vivienda, mientras que los otros alegaron que "se aburren en sus casas" y que acuden a diario al piso "para cantar con sus amigos".

Finalmente, el martes, agentes de la Policía Local acudieron pasadas las 15.00 horas a un supermercado de la calle Perbes por la presencia de una persona alterada. Una vez allí, el personal del establecimiento les contó que el hombre no les había hecho caso cuando le explicaron que no podía pasar porque el aforo estaba completo. El cliente argumentó que "aún no era la hora de cierre" y "accedió por el aparcamiento, no respetando la cola de entrada por la puerta principal".