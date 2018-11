Una perita cree que los bienes de la inmobiliaria vinculada a Miñanco no están justificados

Una perita que realizó, por encargo judicial, un estudio económico de la Inmobiliaria San Saturnino, vinculada a la familia de José Ramón Prado Burgallo, conocido como Sito Miñanco, ha asegurado este martes que el incremento patrimonial de la empresa "no se justifica con sus ingresos".

Así lo ha dicho durante la sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Pontevedra por supuesto blanqueo de capitales contra Sito Miñanco, su exmujer Mª Rosa Pouso, una de sus hijas, su excuñada y un empresario.

"Para mí no se justifica su patrimonio, ni el movimiento económico, con sus ingresos", ha dicho la perita, que detectó el su estudio que los gastos de la inmobiliaria eran "superiores a sus ingresos", que procedían de los alquileres de locales, viviendas y las naves del astillero O Facho, constatando además la adquisición de diversas propiedades por un precio "notablemente inferior" a su valor de tasación.

En este sentido giraron las preguntas de los letrados de la defensa, que, a lo largo de la vista oral, han incidido, entre otras cuestiones, en los "errores" que, a su juicio, ha cometido la empresa consultora Valmesa al tasar de manera "sobrevalorada" los bienes objeto de esta causa.

El abogado de la exmujer de Miñanco, Alejandro Vega, ha criticado que todo el informe de esta perito "se sustente en una premisa que no depende de ella", que es la valoración de los inmuebles hecha por Valmesa. Además, el letrado ha incidido en que esta perita no ha visto la contabilidad de los acusados "del año 2001 hacia atrás". "Sería como realizar una inspección de Hacienda por aproximación", ha comentado.

Durante su intervención, la perito rectificó ante el juez su informe inicial para asumir que también había una "desproporción" en el patrimonio de la exmujer de Sito Miñanco, algo que antes no había concluido. Sin embargo no ha precisado en cuánto cifra esa "desproporción".

El abogado de Miñanco insiste en que el supuesto blanqueo 'no se ha probado' con los peritos

Esta perita también ha afirmado que no detectó ningún movimiento económico procedente de Sito Miñanco, aunque ha precisado que ese tampoco era su encargo.

A tenor de esta cuestión, Gonzalo Boye, abogado de Miñanco, ha destacado que los dos peritos de Hacienda han coincidido en señalar que "no había ninguna evidencia" de que el dinero de Prado Bugallo o de los otros acusados esté relacionado con el blanqueo de capitales. "Lo otro es que nos pidan un certificado de beatificación, que no lo vamos a tener, evidentemente", ha ironizado, tras lo que ha indicado que el supuesto blanqueo "no se ha probado" con los peritos.

El juicio se retomará el lunes 26 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia pontevedresa.