El perfil | Rueda sí o Rueda no

Siempre cuenta que entró en política porque su padre, José Antonio Rueda se lo desaconsejó. Yo le digo lo mismo a mis hijos: no entres en política, no sé por qué se lo digo, si sé que no tienen la menor intención. La política es dura, mucho. Imagino que el padre, que estaba en ella, trató de ahorrarle los sinsabores de ese ejercicio. Tendemos a pensar que los políticos viven como Dios sin hacer nada. Casos habrá, pero pocos. Los que no curran no son elegidos y los que lo hacen se pasan años sin ver un céntimo.

Alfonso Rueda entró a los 16. A esa edad lo que se espera de un militante es que pegue carteles, que haga buzoneo y que coloque sillas para los eventos de campaña. Que no lo haya dejado a los 17, como casi todos, ya significa algo: tenía vocación. Luego llegó a presidir las Novas Xeracións de Pontevedra, cargo en el que no solo no se cobra sino que hay que pagarse hasta los cafés. Y así siguió mientras continuaba con sus estudios y con sus oposiciones. Es secretario municipal con plaza en Marín.

Suyo fue el diseño de las primeras campañas de Feijóo. La más polémica fue la de 2009, la de los Audis. Pilló en bolas a Touriño y a Quintana y aupó a Feijóo a la presidencia, que no soltó hasta su partida a Madrid, dejando a Rueda como sucesor. Era lo natural. Alfonso Rueda es, a día de hoy, el más experimentado gobernante que tiene la Xunta, inclúyanse a los líderes de todos los partidos y a muchos que ya no están.

Cuando en 2016 dejó la Secretaría Xeral del Partido Popular de Galicia para tomar la presidencia del pontevedrés, muchos creímos que era el principio del fin de su carrera, que preparaba un retiro escalonado. No se renuncia a un cargo por otro menor salvo que haya razones de peso. No era el caso. Asumió la responsabilidad del partido en la provincia en un momento en que el louzanismo se desintegraba tras perder la Diputación. Se hizo cargo de aquel caos, le puso orden y compaginó sus labores como vicepresidente con las de rearmar a su provincia y recuperar la institución, cosa que ocurrió en 2023, ya con Luis López como presidente provincial y con Rueda en la presidencia de la Xunta.

Esa victoria es obra suya, como tantas otras en las que participó. Tampoco son casos frecuentes, hágame caso. Cuando uno está en la cumbre no es habitual que se deje la piel por un compañero. Cada uno lucha por sus victorias particulares y si acaso por las del partido, pero suele dejar que cualquiera que pueda hacerle sombra se busque la vida, a ser posible apuñalándolo por la espalda antes de que sea demasiado tarde.

A pesar de esta dilatada experiencia, es la primera vez que comparece como cabeza de lista. Y no le vale perder. Si sus rivales consiguen una o dos actas más de las que tienen ahora, podrán presumir del éxito o afianzarse como líderes de sus partidos aunque no les den las cuentas para gobernar. En el caso de Alfonso Rueda, solo tiene una bala: la mayoría absoluta.

Todas las encuestas, salvo las del CIS, pronostican que la obtendrá, aunque con un resultado ajustado. Que nadie se fíe. De toda la vida de Dios, al PP siempre le dan las encuestas una mayoría ajustada y cuando llegan los resultados le sobran dos o cuatro diputados. Así que cuidado con el PP, una máquina de movilizar a sus votantes y con implantación en cada aldea de nuestro territorio.

En el mitin central en la plaza de toros de Pontevedra batió este año los mejores registros de Feijóo. "Es que llevan autobuses de todas partes", dicen sus rivales. Pues si le parece usted van a venir caminando. Ningún otro candidato o candidata junta a 14.000 personas ni poniendo a su disposición todos los autobuses del mundo.

Es deportista de fondo. Todos los días madruga para pegarse una caminata o una carrera kilométrica que nunca dura menos de una hora cronometrada. Una vez, cuando Alfonso Rueda era vicepresidente me encargaron un reportaje sobre esos ejercicios matinales y por supuesto me presté, que siempre estoy a lo que necesite mi periódico, pero la cosa era a las siete de la mañana. Me desperté a las seis y llovía con rabia y el viento era furioso. Una borrasca monumental. Llamé al periódico anunciando que se suspendía la sesión. Luego supimos que Alfonso Rueda, como cada día, había practicado su ruta habitual porque no temía a las inclemencias del viento. Me justifiqué en el periódico argumentando que si Rueda estaba tan loco como para emprender una aventura imposible, la culpa no era mía. Rueda, en mi opinión, es mejor que Feijóo. No es su sucesor, es su superior. Lo supera en inteligencia, es mejor estratega, mejor comunicador, tiene mejores reflejos, es más ocurrente y le pega siete vueltas en todo. Que el electorado lo sepa es importante. Rueda no es un sucesor; es un superior en comparación. Todos los que sabemos de estas cosas no tenemos dudas de que Alfonso Rueda nunca fue la sombra de Feijóo; Feijóo fue la sombra de Rueda, basta con mirar hoy a Madrid.

Un motero militante

Alfonso Rueda es un motero militante. Su primera moto fue una BMW F650, cosa que adquirió en el año 2002, pero antes, cuando su independencia económica era precaria, fue copropietario de una Vespa que adquirió a medias con un amigo.

Dice que la moto procura una sensación de libertad que no se encuentra en un coche. Lo creo en una persona que dedicó sus primeros ahorros a comprar una Vespa a medias.

A día de hoy sigue siendo un motero que aparece en un mitin, en una romería o en cualquier otra fiesta gastronómica en esta moto que tiene hoy, que no sé qué marca ni qué modelo es, pero está llena de maletas y parece pesar más que tres o cuatro consellerías del gobierno que preside.

Los vídeos

Bueno, son cosas de la campaña. En mi opinión, los vídeos de Rueda, el del bus y el otro, pueden gustar menos o más, pero no merecen mayores críticas. En comparación con otros productos presentados por sus rivales, pues ni tan mal, de hecho ahí está su difusión.

Ser o no ser

Ésta es la cuestión. Todos los indicadores señalan a Alfonso Rueda como presidente de Galiza, como también pronostican que lo será con un resultado justito. Eso es lo que las gallegas y los gallegos nos peleamos estos días. Por muchas vueltas que le demos al tema, lo que votaremos el próximo día 18 de febrero es Rueda sí o Rueda no. Todo queda en sus manos, señora mía.