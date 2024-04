Luis Ángel Lago Lage, un tripulante para travesías duras

Si uno se pone a repasar la historia de las últimas dos décadas del PSdeG, encontrará dos constantes: una sucesión de crisis internas ligadas a los constantes cambios de liderazgo, y a Luis Ángel Lago Lage navegando entre ellas, a veces como simple marinero y otras como tripulante de fortuna.

Lucho, como se le conoce en el partido y en su ámbito más cercano, nació en Rábade en 1957, es un licenciado en Geografía e Historia, que dejó pronto su puesto de profesor de Secundaria para dedicarse en cuerpo y alma al Partido Socialista. Ejercía precisamente de profesor en Cervo cuando en 1987 ocupó por primera vez un puesto en las listas municipales. Fue de la mano del alcalde Roberto Álvarez, entonces uno de los hombres fuertes del socialismo lucense.

Lago Lage, casado y con dos hijos, comenzó a tomar mayor relevancia a partir de 1999, cuando fue nombrado diputado provincial y portavoz de su grupo en la Diputación, donde se las tuvo que ver con Francisco Cacharro.

A la vez, Lucho ya comenzaba a convertirse en una de las figuras de referencia dentro de la organización del partido, tanto a nivel local como gallego. En 1998 entró a formar parte de la comisión ejecutiva nacional gallega del PSdeG-PSOE, con Emilio Pérez Touriño al frente, y en 2004 fue nombrado secretario provincial del PSOE en Lugo, cargo que dejaría en 2009 pero al que regresaría en 2015 como tripulante del barco en crisis: fue reclamado para hacerse cargo de la gestora que se creó tras la dimisión de Juan Carlos González Santín y llevó las riendas hasta la siguientes primarias, en 2017.

De 2000 a 2011 fue senador por Lugo, el único de su partido por la provincia.

Lucho pasó en todo este tiempo a convertirse en lo que se conoce en los partidos como un fontanero, este tipo de personas siempre dispuestas a trabajar fuera de los focos a cualquier hora y para cualquier asunto. Una figura no demasiado brillante pero tampoco gris que no parece una amenaza para nadie, pero que todos los militantes y cargos respetan porque saben que conoce como nadie los secretos de la organización, las debilidades y fortalezas de sus miembros y su estructura. No en vano, recuerdan quienes le conocen, se ha encargado durante mucho tiempo, tanto a nivel provincial como gallego, de la caja y la gestión de los recursos, que en estos años han sido muchas veces limitados y a los que ha sabido sacar partido.

Es un hombre, por tanto, de valía por lo que sabe y por su agenda, además de por un conocimiento de la estructura del PSdeG que muy pocos tienen. Si a eso se le une su demostrada fidelidad a Besteiro, que el PSdeG lo elija para tripular la difícil travesía que le queda por delante es la decisión más lógica.