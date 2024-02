Gonzalo Pérez Jácome: "Quince mil votos en las autonómicas significan 22.000 en las locales, una proyección tremenda"

Un diputado es un éxito absoluto, hoy Ourense se ha rebelado y a partir de aquí van a cambiar las cosas», decía exultante el alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana la noche electoral tras el recuento que ponía a Armando Ojea en el Parlamento de Galicia.

Dice Alfonso Rueda que espera conseguir consensos, aún reconociendo que será difícil lograrlos, ¿han hablado algo con los populares tras los comicios?

No hablé con Rueda. No sé nada.

¿Algún plan tras los resultados que ustedes ven históricos? ¿Será complicado llegar a acuerdos?

No noto nada diferente. Complicado no es. Ojalá atiendan nuestras demandas sobre Ourense pero ‘non lle vexo moito xeito’.

Bueno, tienen una relación de ten con ten, de dejar hacer en el Concello y la Diputación.

En este mandato no me apoyaron prácticamente en nada, de hecho en la investidura no me hicieron falta sus votos.

¿Se podía prever más afinidad?

Sí, se podía prever un ‘quid pro quo’ en Diputación y Concello que de momento no se ha visto. Ellos lo que han hecho es dar a entender que en la Diputación no les importa nuestro apoyo, aunque pierdan cosas, porque lo que quieren es ahogarnos. Han ido con una táctica electoral como que les importa un bledo Ourense. A lo mejor lo hacían porque estábamos en elecciones. Esperemos que a partir de ahora cambien. Dio la sensación de que la Diputación les importa poco, con tal de ahogarme a mí. Preferían pagar el precio de la Diputación para perjudicarme.

Aspirábamos a ser llave, jugamos el partido pero no dependía de nosotros"

En todo caso, se ha movido poco el tablero, menos de lo que deseaba Democracia Ourensana.

Aspirábamos a ser llave pero no dependía de nosotros. Ya dije que era una lotería. Jugamos el partido, esperando que se dieran unos resultados fuera de ahí y no se dieron. Y punto. Es como si estás luchando por clasificarte para un campeonato y ganas tu partido pero no se da la carambola.

¿Sigue creyendo que si Sumar no se hubiera presentado, el PSOE tendría tres diputados más en Ourense, A Coruña y Pontevedra?

Basta coger la calculadora pero la pregunta es: ¿si se hubieran presentado juntos, hubieran tenido los mismos votos? No tengo ni idea pero, si los sumamos sí que está claro que el PP hubiera perdido la mayoría. En caso de que votaran todos al unísono, claro.

Una hipótesis, igual que su teoría del voto del miedo a favor del PP.

No es algo científico que puedas medir. Nosotros cumplimos nuestro trabajo, luego están las circunstancias, pero también podría haber ocurrido que el PP perdiera por muchos diputados y entonces tampoco éramos la llave.

Dice también que la subida del apoyo en las encuestas al BNG empujaba ese voto del miedo.

Es paradójico. La subida del BNG impidió que gobernara el BNG.

En el momento de conocer los resultados, ¿le parecieron escasos los 15.312 votos obtenidos?

Quince mil votos en las autonómicas para nosotros significan 22.000 en las municipales [en las recientes elecciones locales D.O. consiguió 19.411 votos en la capital], lo cual es una proyección tremenda. Tener diez mil votos en las autonómicas en la ciudad equivale a más del doble, y no hay más que ver el caso de Abel Caballero en Vigo, que perdió ahora el 65% pero porque la gente vota diferente que en las municipales. No quiere decir que haya perdido votos Caballero. Realmente nuestra victoria fue agridulce porque queríamos ser llave, aunque es impresionante al evaluar los resultados.

No obstante, que uno de cada dos votos ourensanos cayeran del lado del PP, denota su fortaleza.

No llegó, rozó el 50%. En cualquier caso, es en clave autonómica. Bastante hicimos.

Nos han dejado toda esa herencia aquí. Tenemos miles de enchufados en las administraciones"

Entonces, ¿los votos son del PP, no de los Baltar?

La gente está equivocada al creer que las conexiones baltarianas manejaban el voto. Es mentira. El voto es de la marca del PP, ahí también se demostró. Estaba sobrevalorada la influencia de los Baltar en la provincia. Decía la gente que no querían acabar con ellos porque les daban mayorías absolutas pero yo sostenía que no dan ninguna, los votos son del PP. Si tenían pensado apartarlos, no sé como tardaron tanto.

¿Ya no existe el caciquismo en Ourense?

Ourense es una ciudad con una gran historia caciquil y lo hay porque nos han dejado toda esa herencia aquí. Tenemos miles de enchufados en las administraciones. Ellos se marcharon a casa pero los dejaron aquí a todos.

Lo que fija población es el trabajo, y en la Xunta de Galicia no han hecho nada para que en Ourense lo haya"

¿Relaciona todo ello con los casos judiciales y denuncias que le afectan, la última del interventor municipal, según hemos leído?

No tiene nada que ver. Es un caso puntual, no tiene nada que ver con la red de enchufados. Hasta tal punto ha sido bestial que el Estado tuvo que hacer la Ley de Estabilización para aplicarse en todos los ayuntamientos pero especialmente en los de Galicia y Ourense, para hacer fijos a todos los enchufados que desde hace quince años están en el aire.

"Nos votan por todo, por los buses eléctricos y las fiestas"

Desde la teatralidad y musicalidad con las que presenta sus iniciativas, sin renunciar al disfraz festivo (los más recientes de astronauta y supermán), hasta cómo viste la política de modos locales (orejas de Entroido gratis, bica a fartar) e internacionales, los eslóganes y ourensanismo de Jácome recuerdan el ‘America First’.

¿Cuáles serán las primeras iniciativas que llevarán al Parlamento de Galicia? ¿Sigue en pie esa idea del ‘show me the money’?

Tenemos muchísimas en materia sanitaria, de infraestructuras... que no vamos a desvelar. Primero a tomar posesión y luego iremos con esa cadena de peticiones.

Algunas propuestas como un rascacielos, la ciudad de la inteligencia artificial o la gran playa fluvial sonaban un tanto excéntricas.

Esas medidas las adoptó la propia Xunta , que está a punto de acabar un parque acuático en Monterrei. No puede reírse de esas propuestas porque lo está haciendo a raíz de mi idea. Y la ciudad de la inteligencia artificial tampoco era una mala idea porque al final la Xunta de Galicia apostó por hacerla en A Coruña. Esas ideas no son una frikada, en absoluto.

¿Cree que para sus resultados en estas elecciones ha pesado más la puesta en marcha de autobuses eléctricos en la ciudad o las muchas verbenas y actos organizados para celebrar el Entroido?

Es la prueba de la gestión. ¿Nos votan por las fiestas, por traer autobuses eléctricos, por hacer rampas mecánicas? Nos votan por todo, hacemos cantidad de cosas. Es como en La vida de Brian y las cosas que hicieron los romanos.

El presidente de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, y el cabeza de lista, Armando Ojea, durante su comparecencia tras el escrutinio de los resultados electorales. ALEJANDRO CAMBA

Pero esa discriminación que denuncia que ha sufrido Ourense y por la que Lugo quizás también estaría afectada, ¿no viene rodada del mal reparto de fondos estructurales y de cómo circuló más el dinero hacia Vigo o A Coruña?

Han desviado cientos de millones de Europa y también los propios que reparte la Xunta. Si pones las infraestructuras lejos de Ourense, la gente se va de Ourense, lógicamente. Los ciudadanos no se levantan por la mañana y dicen, ‘hoy hace buen día y voy a emigrar’. Es consecuencia de unos factores.

La Xunta está a punto de acabar un parque acuático en Monterrei y lo está haciendo a raíz de mi idea para Ourense"

Pero Ourense no patina precisamente en infraestructuras. Está bien conectada con autovías y el Ave entró por Ourense.

Las autovías y el Ave no fijan población. La prueba está en Zamora, que ha perdido población desde que hay Ave. Lo que fija población es el trabajo y en la Xunta no han hecho nada para que aquí lo haya. Un ejemplo es la CRTVG, son mil familias viviendo con dinero público y enriqueciendo la ciudad de Santiago. Yo quiero eso para Ourense, que se ponga aquí.

¿No le haría competencia a su canal ‘Auria TV’? ¿Se ve en algún debate de la TVG próximamente?

No, tengo un caché para ir a ciertas televisiones, y no da el nivel.

¿Qué libros está leyendo? ¿Todos de microliberalismo?

Muchos, siete de forma simultánea. Me gusta mucho subrayar, esquematizar y todo eso.

¿No se considera un poco hereje de la política? ¿Un poco Carles Puigdemont si me apura?

No tengo nada que ver con ese señor. Al margen de que los dos somos grandes españoles.

¿Ve a Gómez Besteiro consolidando su liderazgo en el PSdeG?

Yo creo que Besteiro todavía no tocó suelo y le queda mucho que escarbar.