Pérez Jácome intentó que funcionarios asumieran una multa de su coche en Vigo

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, habría intentado que dos funcionarios asumiesen una multa de tráfico puesta en Vigo a su coche oficial. Así lo revela este sábado el diario La Región, que publica un audio con una conversación en la que Pérez Jácome pide a los empleados públicos que se hagan cargo de la sanción, a lo que estos se niegan, sugiriendo que sea un tercero el encargado de responsabilizarse de la multa."Lo que no pueden hacer es que me pillen, es que me apunten a mí. Con eso pierdo votos", dice el líder de Democracia Ourensana.

Esta información del diario ourensano vendría a desmontar la versión dada por el regidor en el último pleno, cuando aseguró que fue un funcionario del Ayuntamiento quien cogió el vehículo que fue multado en Vigo en septiembre de 2022 "por una causa justificada". Cabe destacar que el alcalde daba estas explicaciones el viernes, en respuesta a otra información de La Region en la que se afirmaba que el conductor identificado es un integrante de la candidatura de Democracia Ourensana para las elecciones del 28 de mayo, que es profesor municipal de la Escuela de Música.

LA MULTA AL COCHE DE JÁCOME EN OURENSE

El vehículo oficial del Ayuntamiento de Ourense fue cazado por un radar fijo en las inmediaciones de Samil a 88 km/hora en una zona limitada a 50.

La multa en un principio ascendía a 400 euros, pero se incrementó hasta los 1.200 al no identificar al conductor hasta el pasado mes de abril. No obstante, el Ayuntamiento de Vigo emitió una resolución en la que daba cuenta de las alegaciones en las que se identificaba al conductor. Tras esto, dejaron la sanción en los 400 euros, 200 por pronto pago, y la retirada de cuatro puntos del carné.

PIDEN LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE OURENSE POR LOS AUDIOS

Una de las primeras reacciones tras la salida a la luz pública de los audios de Pérez Jácome ha sido la de Podemos. Toño Naval, candidato a la alcaldía de Ourense por Agora Ourense, ha señalado a través de un comunicado que "Gonzalo Pérez Jácome non pode seguir nin un segundo máis ao fronte da alcaldía de Ourense". "Dende o minuto un, a conduta de Jácome vén sendo impropia dunha institución como o Concello de Ourense, pero hoxe confirmamos que, ademais, actúa como un trileiro intentando enganar á cidadanía, primeiro empregando unha táctica mafiosa con dous funcionarios, e logo endosándolle a multa a un amigo", añade.