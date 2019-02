Pérez Jácome denuncia un intento de atropelo por parte dun policía local

A Policía Local de Ourense abriu unha investigación por un atropelo ocorrido este xoves pola mañá na cidade onde se viu implicado o portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, e un axente da Policía Local, que se atopaba de paisano.

Segundo indicou o policía local, o altercado ocorreu sobre as dez e vinte desta mañá, na rúa Pardo de Cela, nas inmediacións da capital ourensá.

Na denuncia facilitada aos medios, Pérez Jácome denuncia que este axente que se atopaba fóra de servizo tentou presuntamente atropelalo tras unha discusión.

O edil explicou, sempre segundo a súa versión, que se situou diante do axente para reprocharlle que estacionase o seu vehículo en zona amarela, nunha saída de emerxencia, momento en que afirma que o interpelado tentou varias veces arrincar o vehículo. Tamén afirmou que tivo que moverse para non ser embestido e sinalou que tiña un vídeo que recolle o suceso.

Por mor do ocorrido, a policía abriu unha investigación para esclarecer as "denuncias cruzadas" formuladas polas dúas partes por supostos delitos de acoso, ameazas e -no caso de Jácome- tamén un intento de atropelo, no que están implicados dous concelleiros e un policía local de paisano.