Antón Sánchez apela á "reflexión colectiva" para ver como Anova pode "seguir sendo útil nas loitas" sociais

O portavoz nacional, Antón Sánchez, apelou á "reflexión colectiva" dentro da organización para "ver como pode seguir sendo útil nas loitas sociais" que, di, "van seguir estando aí" porque "os resultados electorais non borran a desigualdade social que hai" e "os posibles recortes que veñan no futuro".

Así se pronunciou o exdeputado autonómico antes de participar no acto de Anova polo Día da Patria celebrado no Campo da Rata da Coruña, onde renderon homenaxe aos represaliados durante a Guerra Civil e a ditadura. Alí estivo o histórico dirixente nacionalista e fundador de Anova Xosé Manuel Beiras, así como o exalcalde de Santiago Martiño Noriega, que abandonou a primeira liña política após as autonómicas.

Por primeira vez desde o seu nacemento, Anova saíu o 25 de xullo de Santiago de Compostela, epicentro habitual do nacionalismo galego nas celebracións do Día d Patria Galega, que chegou dúas semanas despois das eleccións autonómicas nas que a coalición Galicia En Común-Anova Mareas sufriu un revés nas urnas que deixou ao espazo político da unidade popular fose do Pazo do Hórreo por primeira vez desde o seu xurdimento no ano 2012.

"Os resultados electorais non borran a desigualdade social que hai, non borran os posibles recortes que veñan no futuro", comentou, en declaracións aos medios, Antón Sánchez, que considera que os resultados do 12J marcan "o triunfo da moderación e da volta á normalidade", un "marco" que, di, Anova non está disposto a asumir.

O portavoz nacional da formación nacionalista incidiu en que, unha vez fóra das institucións, deben afrontar unha "reflexión colectiva" para saber "como" seguir "sendo útiles" ás "loitas" sociais "que van seguir estando aí" nos próximos anos. "Estamos en política para mellorar a vida das persoas e no futuro creo que nalgún lugar ou outro estaremos", dixo Sánchez, que manifestou o seu respecto pola decisión de Antón Dobao, un dos fundadores de Anova e que dixo adeus aos seus cargos na organización nacionalista após os resultados do 12J.

DÍA DA PATRIA. En canto á celebración do Día da Patria, o parlamentario durante as dúas últimas lexislaturas reivindicou as ideas de "anarquistas, sindicalistas, galeguistas e comunistas" represaliados no Campo da Rata da cidade herculina, uns "pensamentos que quixeron matar" e que Anova quere "lembrar para proxectalo no futuro".

"Sobran motivos, máis que nunca, para seguir na loita", incidiu Sánchez, que manifestou que o seu partido non quere "dar carta de normalidade" á "volta á normalidade e a moderación" que, di, supoñen os resultados das eleccións galegos.

"Que non conten connosco aqueles que se jactan do triunfo da moderación ou da volta á normalidade. Nós faremos unha reflexión, unha autocrítica necesaria, pero non colaboraremos en dar carta de normalidade ao que fan desde os gobernos e, en concreto, a Xunta de Galicia", expresou.