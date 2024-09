Una pelea entre madre e hija en Ribeira acaba con la primera colgada de un capó

Una pelea entre una madre y una hija en el barrio de Abesadas, en el municipio coruñés de Ribeira, hizo saltar todas las alarmas del vecindario en la madrugada del viernes.

Según las imágenes grabadas por un residente en la zona, la disputa comenzó en un parque, donde una y otra pugnaban por una bolsa. Finalmente, la hija consiguió hacerse con ella, mientras un vecino intentaba separarlas sin éxito: "¡Que sois madre e hija, por Dios!",

Los vecinos de Abesadas, hartos: "Así todos os días do ano"

Minutos después la escena cambiaba. También en un vídeo colgado en Facebook se puede ver a la madre encima del capó de un vehículo, que acaba saliendo disparado tras dejar atrás a la mujer.

"Así todos os días e noites do ano. Non se pode máis. Non se tolera. Non se vive! Terror, medo e impotencia. Isto é moi, moi grave con consecuencias tráxicas", lamentan desde la cuenta de Ribeira Calidad de Vida.