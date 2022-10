"Pedro Sánchez confirma con hechos que es el presidente del Gobierno más gallego de todos"

Lleva año y medio en el cargo y ya recorrió la mitad de los concellos gallegos. ¿Qué conclusiones saca?

Vengo del municipalismo y mi compromiso era trasladar la política del Gobierno central a las alcaldías, para que desde allí puedan informar a la gente. Hay muchas iniciativas estatales que llegan directamente a los ciudadanos y mi obligación es darlas a conocer.

¿Le sorprendió especialmente algún concello que no conocía?

La mayoría. Empecé por el menos poblado, Negueira de Muñiz, y fue quizás el que más me sorprendió, porque pensaba: voy a un sitio pequeño, del rural de Lugo, pegado a Asturias... Y me encontré un Ayuntamiento moderno, con un centro escolar que ganaba niños, alumbrado LED, oficina de Correos con servicio de carteros del rural, ayudas... Aunque era pequeño, estaba metido en todas las políticas nacionales.

¿Cree que los gallegos perciben la acción del Gobierno central?

La tienen que percibir porque estamos en su vida diaria. Cuando pisas la calle y ves el nuevo alumbrado LED está detrás el Ministerio de Transición Ecológica; cuando estás en casa y tienes conexión nueva de internet, está el plan de de fibra óptica; cuando usas transporte público de forma gratuita o cuando pagas la factura de la luz y ves que el Iva está reducido... La gente lo percibe, pero sí que hay muchas cosas que disfrutan pero no saben que es el Gobierno central quien las impulsa.

¿Entiende también que haya mucho cabreo con el Ejecutivo?

La crisis de precios es brutal. Creo que saben que la crisis es internacional, que afecta a toda Europa y es producto de la guerra de Ucrania. Es una situación generalizada y saben que se están adoptando medidas para paliarla.

¿En qué medida contribuirán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a paliar esa crisis?

Serán claves, como ya lo fueron en el pasado. Pero en 2023, y no lo decimos porque sea un eslogan son los más sociales y los que incorporan más medidas que llegarán a la gente. En un momento de crisis lo más importante es que los ciudadanos noten que tienen un Gobierno que los respalda con medidas eficaces que les facilitan el día a día. La pensión subirá un 8,5% a partir de enero; los becarios verán incrementadas las cuantías y el número de becas; los funcionarios, entre ellos los médicos que nos salvaron en la pandemia, tendrán más sueldo cuando en otras épocas se lo congelaban; y para los colectivos más vulnerables se aplicará el ingreso mínimo vital o subirá el salario mínimo. Todo esto lo palpa la sociedad.

Defina los PGE en tres palabras.

Para la gente. Son sociales, los presupuestos que nos van a permitir transformar el país, poner a Galicia en el mapa y revertir el agravio que sufrimos.

Hay quejas de que los PGE se estancan aquí mientras se beneficia más a otros territorios.

Cuando le escucho al presidente de la Xunta ese comentario nada más publicarse los PGE, poco creíble puede ser. Solo hay que ver las cifras: hablan de que son 1.077 millones para Galicia y que solo aumentan el 3%, pero eso es falso, porque no está contabilizado todo lo que es Defensa, que sí aparecía el año anterior. Así que los PGE se van a 1.200 millones. Y si le sumamos los 340 de las fragatas, que sabemos lo que van a generar en Ferrol, nos iríamos a 1.540 millones, cuando con el PP no llegaban ni a mil. Pero sin tener en cuenta esto, lo que hay que mirar es la media de inversión por habitante, que en Galicia son 400 euros cuando la media en España es de 286. Está todo dicho.

El BNG dice que votará en contra si no hay cambios. ¿Cómo lo valora?

Vamos a ver en las enmiendas, pero el pasado año ya se abstuvieron y los PGE salieron igual adelante. Pero tampoco me sorprende si miramos lo que votó últimamente el BNG en el Congreso: contra la reforma laboral, contra la subida de pensiones, contra las medidas de transporte...

¿Entiende que Lugo se indigne ante debates como el de los trenes Avril, la gratuidad de la media distancia o la AP-9 cuando la ciudad usa trenes diésel y las autovías a Ourense y Santiago llevan años de retraso?

Puedo entender que los vecinos de Lugo se sientan discriminados con respecto a lo que se hizo en el pasado, pero deben hacer un análisis de lo que hizo este Gobierno y, por tanto, comparar. Lo que no se puede pretender es que en tres años se corrijan los errores y la dejadez de muchos años. Cuanto ponemos encima de la mesa a Lugo como segunda provincia de España en inversión de ferrocarril, es que hay un compromiso claro. Después del Ave a Galicia, es la inversión más importante que se hizo aquí en el tren. Y lo refrendamos en 2023 no solo con los proyectos en marcha, sino con infraestructuras como la conexión de la A-54 o desbloqueando el compromiso de la intermodal. Y eso lo hizo este Gobierno mientra otros metían en el cajón esos proyectos.

Los PGE no reservan partidas para el viaducto de la A-6 pero el Gobierno sostiene que va por otra vía. En todo caso, ¿cuándo se arreglará y cuándo se sabrá por qué colapsó?

Desde el primer momento priorizamos la actuación rápida y segura en el viaducto ante una situación extraordinaria, escuchando a técnicos y expertos. La próxima semana o la primera de noviembre tendremos el informe que se está analizando por parte del Ministerio de Transportes para dar cuenta a la Xunta y a la consejería de Castilla y León, a los que informaremos de lo cocurrido y les daremos la planificación. Y después informaremos a la sociedad.

¿Está administrando bien España los fondos de recuperación? La UE acaba de darle un tirón de orejas.

Aquí lo que hay es una confrontación continua, del anterior presidente de la Xunta y del actual, en busca de rédito electoral y que no nos lleva a nada. Es sangrante que el PP hable de fondos de recuperación cuando votó en contra e incluso se fue a Europa a intentar bloquearlos. Si fuera por ellos, no llegaría ni un euro a las empresas y concellos de Galicia. El plan de recuperación está en marcha, con más de 2.000 millones implementados ya en Galicia, con más de 1.600 empresas beneficiadas y múltiples concellos. Vamos a seguir trabajando y lo haremos con cogobernanza, con más de cien conferencias sectoriales. Y adjudicando fondos a través de criterios de transparencia y concurrencia competitiva. Pero el 60% de los fondos que recibió Galicia los gestiona la Xunta, así que alguna responsabilidad tendrá a la hora de ejecutar esos programas.

¿Cree que en Madrid se entiende lo suficiente a Galicia?

Lo digo por polémicas como el decreto de costas, la protección del lobo... Cuando uno no hace nada no tiene problemas, y esa es la política de la Xunta, o la que tenía el PP en Madrid: evitar los problemas. Nosotros estamos para mejorar la vida a la gente, pero también para proteger el medio ambiente y, en el caso de la costa o del lobo, volvemos siempre a lo mismo: el ruido. Escuchamos la versión de una Xunta a la que no le interesa el fondo, sino el ruido. ¿Qué hacían antes de 2018 los conselleiros o el presidente de la Xunta cuando no se hacía nada con respecto a algo que afectaba a Galicia? Nada. Silencio absoluto. Si en el caso de la costa eliminas el ruido, ves que de 50 prórrogas solicitadas en dominio público las 50 se aprobaron sin reparos. Una cosa es la realidad y otra, el ruido.

Se nota que se avecinan elecciones porque tenemos a muchos ministros esta temporada por Galicia. ¿Les da usted la lata para venir?

La realidad es que no tenemos ahora muchos, sino que en el año y medio que llevo de delegado tuvimos visitas continuas todos los meses del presidente, ministros o secretarios de Estado. Desde la Delegación intentamos que nos visiten y pongan en valor las inversiones. Detrás de esto lo que hay es un compromiso del presidente Sánchez con Galicia: tenemos al presidente del Gobierno más gallego de todos en cuanto a hechos, a lo que se demuestra. Ponemos a Galicia en el lugar que se merece y lo hacemos con inversiones, y cada vez que tenemos una, llegan ministros para ponerlas en valor o anunciar otras. Y sí, nos suelen decir que somos insistentes.

¿Con qué miembro del Gobierno tiene más y menos feeling?

Tengo buen feeling con todas y todos. Puede que por el número de visitas, con la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera; pero también con nuestra ministra, Isabel Rodríguez; y con las tres vicepresidentas, de las que dos son gallegas.

"La Xunta trata de vender como suyos proyectos del Gobierno"

¿Es leal la Xunta con el Gobierno?

Hay múltiples ejemplos en los que la Xunta trata de vender como proyectos suyos los del Gobierno. En materia de vivienda transferimos cantidades históricas a la consellería y nos encontramos con un anuncio del presidente de la Xunta en el Consello sobre el bono de alquiler joven, que es de un plan estatal y contra el que el PP votó en contra, por cierto. Y en materia de rehabilitación se incumple la normativa europea a la hora de explicar de dónde vienen los fondos, porque en lugar de poner el logo de la CE o el ministerio, la Xunta lo maquilla como si nada y pone el suyo. Pero más allá de eso, la lealtad se muestra en el día a día con la voluntad de que los fondos se ejecuten y lleguen a la gente, y ahí no encontramos ese trabajo por parte de la Xunta, que solo busca confrontar para tener a una parte de la sociedad cabreada con el Gobierno por interés electoral.

La Xunta acaba de presentar sus Orzamentos para 2023. ¿Qué los distingue de los del Estado?

Se evidencian mejor que nunca dos modelos de gobernar. El PSOE, que mira en sus presupustos a la gente para ayudarles en el día a día; y el del PPdeG de Rueda, del "sálvese quien pueda" y beneficios a la minoría. Son modelos muy distintos. Nosotros, con lealtad y cogobernanza, transferimos 9.402 millones a la Xunta de los más de 12.000 que aprobó, que son un 24% más. ¿

Cómo es su relación con Rueda?

En lo institucional es buena. Yo vengo del municipalismo y mantenía buena relación con él, pero eso no evita que a la hora de sacar asuntos conjuntos del Gobierno de España en Galicia no encuentro en el presidente la solución o el apoyo, no encuentro con quien hablar o acordar. Hay confrontación continua, haciendo seguidismo de Feijóo.

¿Y cómo ve a Feijóo en Madrid?

El debate del otro día le abrió los ojos a mucha gente: no se puede estar de perfil, de lado, dejando pasar el tiempo como hacía aquí en Galicia. Se necesitan acción y propuestas. La gente quiere que ante un problema le des soluciones pero cuando a Feijóo le preguntan qué haría con las pensiones o el ingreso mínimo vital si fuese presidente, no tiene respuesta. Y eso lo dice todo.

"Besteiro no solo suma, multiplica, y yo le consulto muchas cosas"

El PSdeG fue noticia este año por algunos conflictos internos. ¿Ve al partido unido?

Más unido que nunca. El último congreso evidenció el liderazgo del nuevo secretario general, que ahora está pisando terreno, contactando con los colectivos, escuchando a los sectores económicos y a los concellos... Es un secretario general que conoce el municipalismo y las provincias y ahora pelea por los beneficios que tiene que tener Galicia. Lo veo fuerte y todo el partido está, en ese sentido, intentado lanzar un mensaje de unidad y que se vea que trabajamos por los intereses de Galicia, para disponer en el futuro de una oportunidad de gobernar la Xunta, que es clave para conseguir una transformación real de las cosas.

¿Está el PSdeG esperando por Gómez Besteiro?

Besteiro ya está en el PSdeG. Es una persona que cuenta y a la que se le consulta, como a otros exsecretarios generales. Yo personalmente le consulto cosas a Besteiro en muchas ocasiones, igual que recurro otras veces al exsubdelegado del Gobierno. A la gente que tuvo un puesto relevante hay que escucharla, porque te da pistas y te guía, y lo que quieres siempre es mejorar. Y en ese sentido, Besteiro es un valor que no voy a decir que suma, sino que multiplica, como otros del partido. Está en el PSdeG y se cuenta con él.

En más de una ocasión salió el nombre de José Miñones como posible líder futuro del PSdeG o incluso candidato a la Xunta. ¿Qué le parece?

Es algo que ya me ocurrió estando de alcalde en Ames en 2015 o 2016 y sonó Miñones como futurible. Es un halago y da gusto que valoren el trabajo que uno hace, pero ahora mismo mi objetivo es conseguir multiplicar la acción del Gobierno y que esto beneficie a Galicia. Lógicamente apoyando al partido y sumando junto al secretario general para lograr la Xunta. Formo parte de esta ejecutiva del PSdeG y de la anterior y pongo a disposición del partido todo mi tiempo, que cada vez es menos.

Tiene un hijo estudiando en Lugo. ¿Lo visita mucho?

Es uno de los concellos que más visito como delegado y a veces pues aprovecho para quedar con él o incluso para comer. Además, él habla maravillas de Lugo. Está allí como un lucense más.