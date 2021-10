Foro La Toja | Pedro Sánchez confirma que el Ave llegará a Galicia en diciembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su participación en la clausura del III Foro La Toja-Vínculo Atlántico para anunciar que Galicia estará conectada por Ave con Madrid a partir del próximo mes de diciembre, que será cuando se abrirá el tramo entre Pedralba (Zamora) y Ourense.

Durante estos días Adif ha venido realizando ensayos con velocidades punta que llegaban a los 300 kilómetros por hora, lo que permitirá dejar el vínculo entre la capital de España y la comunidad autónoma en algo más de tres horas, reduciendo en una hora y media los actuales tiempos.

Sánchez enmarcó esta apertura en la necesidad de cohesionar esfuerzos a nivel de todo el territorio español "para que ningún ciudadano se quede fuera de las necesarias mejoras que debemos afrontar entre todos".

Feijóo lamenta que la conexión no sea extensible aún al resto de las principales ciudades gallegas y lo achaca a la falta de trenes

Durante su discurso también hizo referencia a avalar "una fiscalidad justa", y aseguró que "quien diga que son posibles unos servicios potentes sin estos recursos o miente o tiene un serio propósito de desmantelar los servicios públicos".

#EnDirecto | Sánchez: "Quien diga que son posibles unos servicios públicos potentes sin una fiscalidad justa, o miente o es que tiene un propósito oculto de desmantelar los servicios públicos" pic.twitter.com/MEfzGbejz7 — Europa Press (@europapress) October 1, 2021

Al término de la clausura del encuentro, el presidente de la Xunta se congratuló del anuncio de Sánchez, si bien recordó que ya era un compromiso realizado por el exministro Ábalos en su momento, cuando garantizó la llegada del Ave a Galicia a finales de 2021.

No obstante, Alberto Núñez Feijóo echó en falta que esta conexión no sea extensible al resto de las principales ciudades gallegas, y lo achacó a la falta de trenes. "De nada sirve que tengamos vías si no tenemos vehículos motores que las recorran", indicó, tras expresar su confianza en que en los próximos meses se solvente esa carencia para que la alta velocidad sea una realidad en todos los rincones de Galicia.

FORO. Durante tres días diferentes personalidades han reflexionado sobre la situación política y económica del país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el Foro la Toja-Vínculo Atlántico, en el que durante tres días se ha reflexionado sobre la situación política y económica de España con llamadas al consenso por parte de ponentes como Felipe González y Mariano Rajoy.

Los expresidentes del Gobierno González y Rajoy han apelado a sus respectivos partidos a superar la falta de diálogo y ser capaces de llegar a acuerdos en asuntos de Estado como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales.

González y Rajoy han protagonizado un cara a cara durante hora y media en la tercera edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en el que, en un ambiente distendido y con bromas entre ellos, han repasado la situación política y económica de España y han defendido su libertad de opinar frente a la proliferación de "Torquemadas" en España.

Este jueves también, dos presidentes autonómicos del PSOE, Ximo Puig y Emiliano García Page, y otros dos del PP, Alfonso Martínez Mañueco y Alberto Núñez Feijóo, han defendido en el foro que el Gobierno mantenga por el momento el fondo covid para las autonomías dotado con 16.000 millones de euros.

Los máximos responsables de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia han abogado por la permanencia de ese fondo mientras dure la pandemia de coronavirus y no haya un nuevo sistema de financiación autonómica.

El escenario de esa petición ha sido una mesa redonda sobre ese nuevo sistema en el marco del III Foro La Toja-Vínculo Atlántico y en el que todos han coincidido en la necesidad de acordar cuanto antes una renovada financiación para las comunidades.