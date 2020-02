Pedro Sánchez apoiará este domingo en Santiago a candidatura de Gonzalo Caballero

O presidente do Goberno e secretario xeral do Partido Socialista, Pedro Sánchez, apoiará o domingo, día 23 de febreiro, ao candidato do PSdeG á Presidencia da Xunta, Gonzalo Caballero, nun acto que terá lugar no pavillón Multiusos do Sar.

Diso informou este mércores o tamén secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, que fixou neste evento o "punto de inicio" dun período electoral que levará a Galicia a "ter un goberno mellor".

O xefe de filas dos socialistas galegos visitou este mércores Ferrol, cidade na que se reuniu cos integrantes do goberno local liderado polo rexedor Ángel Mato.

Na súa intervención, Caballero comprometeuse a reactivar a Vía de Alta Capacidade (VAC) da Costa Norte que estaba prevista para unir San Sadurniño (A Coruña) con San Cibrao (Lugo).

"O que non fixo Feijóo en 11 anos farémolo nós, desatascando o proxecto e póndoo a andar no primeiro ano, e lograr ao longo da primeira lexislatura a súa posta en marcha", sinalou.

SECTOR NAVAL. Na súa intervención tamén se referiu á situación do sector naval, cuxos traballadores na ría de Ferrol manifestaranse o xoves para reclamar carga de traballo, e puxo en valor a construción das fragatas F-110 autorizada polo Executivo estatal.

"Aproveitando as sinerxías que vai dar o estaleiro público de Navantia, faremos un plan de industrial que permitirá nas auxiliares e no tecido produtivo de Ferrol todo o marco para acompañar ás fragatas F-110, ademais de dous cruceiros", indicou.

MOCIÓN DE CENSURA EN FENE. No acto, preguntado pola división interna existente na agrupación socialista de Fene (A Coruña) despois do apoio á moción de censura que elevou á alcaldía ao nacionalista Juventino Trigo, subliñou que el non leva as cuestións orgánicas e de organización.

"Téñenlle que preguntar aos responsables destas áreas e aos provinciais, eu estou cunha moto para sacar a Feijóo da Xunta, só teño tempo para iso, e as cousas pequenas non as levo eu", sentenciou.