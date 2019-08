Pedro Duque: "Os nenos teñen dereito a ver as estrelas"

A iluminación do Nadal da cidade de Vigo, e os comentarios en ton de broma do alcalde olívico, Abel Caballero, asegurando que os "9 millóns de luces led" veríanse desde a Estación Espacial Internacional, tiveron resposta o xoves por parte do ministro en funcións de Ciencia, Innovación e Universidades, Pedro Duque, quen alertou contra a contaminación lumínica nas cidades.

O ministro e exastronauta afirmou, a preguntas dos medios sobre eses comentarios do alcalde, que a iluminación das rúas nas cidades españolas é "infinitamente máis potente" que noutras cidades do mundo, e así se ve desde o espazo.

"Desde o espazo, as luces de todas as cidades españolas son máis potentes que as doutras cidades, as luces normais da rúa. Imaxínome que se se poñen luces adicionais (en alusión á iluminación do Nadal) teranse que ver", constatou.

No entanto, após facer este apuntamento, Pedro Duque advertiu: "Xa poderiamos ter un pouquiño de coidado de apuntar as luces para abaixo e non para arriba. Teriamos que ter máis coidado coa iluminación das cidades porque os nenos teñen dereito a ver as estrelas".