Os peches perimetrais dos concellos galegos manteranse, como pouco, ata o martes

Os novos peches perimetrales afectan o concello de Vigo; aos da Coruña e Arteixo; aos municipios de Santiago, Ames e Teo; Ferrol, Narón, Fene e Neda; Pontevedra, Poio e Marín; e Lugo, onde os movementos estarán permitidos entre eses municipios, mentres que en Ourense mantense a limitación que xa había con Barbadás

A Consellería de Sanidade decretou, polo menos até o vindeiro martes, o peche perimetral de todas as cidades galegas -Ourense xa o mantiña en vigor- debido á evolución epidemiolóxica pola pandemia de Covid-19 e restrinxe en todas elas as reunións a persoas convivientes.

Ademais de en as cidades, restrínxense as entradas e saídas no municipio coruñés de Vimianzo, salvo polas excepcións contempladas xa no decreto de estado de alarma -coidado a menores, maiores ou dependentes, así como motivos de estudos ou laborais, entre outros-.

Así o explicou en rolda de prensa o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras a reunión deste venres do subcomité clínico co fin de limitar a mobilidade durante esta fin de semana especialmente pola celebración da festividade de Todos os Santos e Defuntos, así como evitar que as "festas de Halloween" poidan "ser unha fonte de contaxio".

Comesaña puntualizou que en todos os municipios nos que se restrinxen os movementos de entrada e saída tamén se limitan as reunións a só convivientes -como xa sucedía en casos como Santiago e Ourense-.

"Cremos que en Ourense están a ser efectivas", comentou, para justificar o seu traslado a comarcas ourensás onde se manteñen as medidas en vigor até a data, como no Carballiño e Verín.

No resto de Galicia indicou que se manterá o nivel 2 de restricións que implica a limitación de reunións a cinco persoas -sexan convivientes ou non-.

"Limitamos os movementos de entrada e saída na Galicia urbana, en particular por esta fin de semana", comentou en relación á celebración da festividade de Todos os Santos e Defuntos. "Confiamos no bo facer dos galegos e en que estas medidas darán os resultados que esperamos", afirmou.

REVISIÓN O MARTES. Todas estas restricións manteranse en vigor, segundo puntualizou, até o vindeiro martes, 3 de novembro, cando se reunirá o comité clínico e, en función da evolución epidemiolóxica, revisaranse as medidas.

En concreto, o titular de Sanidade asegurou que a intención é que as restricións de peche perimetral e limitación de reunións a convivientes entren en vigor este venres ás 15,00 horas.

"SALVAR VIDAS". "Animamos a que cumpran estas medidas porque son para todos, para salvar vidas", destacou Comesaña, quen confía "no bo facer dos galegos" para frear os contaxios. Ademais, valorou a colaboración dos concellos afectados, que foron informados, así como a Delegación do Goberno e o Ministerio de Sanidad tras a rolda de prensa.

A directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, subliñou que os datos epidemiolóxicos de Galicia "motivan as medidas", após rexistrar unha incidencia acumulada a sete días de 154,76 casos por 100.000 habitantes, o que se traduce en "de maneira continua" un maior número de casos e incidencia; mentres que a 14 días colócase con 265,98.

"Galicia segue crecendo en número de casos", matizou, para indicar que se mantén entre o catro comunidades con menos incidencia acumulada.

En relación aos concellos e áreas "que máis preocupan" destacou a da Coruña, cun "crecemento continuo" nos municipios da Coruña e Arteixo. "Tamén preocupa a evolución en Vimianzo", apostilou, con 50 novos casos en sete días e 59 en 14 días.

En canto á comarca de Santiago, comentou que se notou " que as medidas que se tomaron están a facer efecto", pero non se sitúa "no nivel desexado" en incidencia acumulada. En concreto, puntualizou que no municipio de Compostela a sete días rexístranse 234 casos por 100.000 habitantes e 457 a 14 días.

Tamén expresou a preocupación na comarca de Ferrol, cunha incidencia acumulada a sete días de 284 casos e de 393,5 a 14 días, "bastante por encima do conxunto de Galicia", polo que xustifican o peche perimetral en Fene, Ferrol, Narón e Neda ao concentrarse neles os contaxios.

En canto a Lugo, a doutora Durán comentou que "está a ter un incremento importante", con 134 casos a sete días de incidencia acumulada a semana pasada e 204 na actualidade, o que supón unha subida "substancial", abundou.

Sobre Ourense, que leva "varios días con restricións", valorou que as medidas están "dado froitos" ao mellorar a incidencia, pero apostou por non relaxarse e continuar "vixiantes". E destacou as "boas noticias" en Verín e "por fin está a descender a curva". Tamén na comarca do Carballiño baixou o número de casos de 117 hai unha semana a sete días a 72, polo que apostou por continuar o seguimento en ambas as zonas.

VIGO E PONTEVEDRA. En canto aos municipios de Pontevedra e Poio resaltou un "incremento importante" no número de casos de 140,5 a 206 esta semana no primeiro. E sobre o de Vigo fixo fincapé en que "ten un crecemento continuo" e presenta unha situación epidemiolóxica "que preocupa".

Con todo, a directora xeral de Saúde Pública destacou que o incremento de cifras concéntrase nas cidades galegas; "máis no ámbito urbano que no rural, con excepcións".

Sobre a actividade asistencial do Sergas, o seu xerente, José Flores, insistiu en que segue "garantida a capacidade asistencial en Galicia". Recoñeceu "altos niveis de ocupación" en Atención Primaria, así como a recepción dunha media de 3.500 chamadas diarias ao 061 -un 12% delas relacionadas coa Covid- e un descenso do 5% de pacientes que acoden a urxencias, mentres que aumentan o que se desprazan en relación ao coronavirus.

Flores incidiu en que "o 94,3%" dos pacientes con Covid permanecen en seguimento nos seus domicilios e un 4,9% en unidades de hospitalización convencional e menos dun un por cento en UCI. "A presión existe", admitiu, para matizar que "preocupa" a situación de ocupación de camas en Ourense.

CONTEXTO DA FIN DE SEMANA. Con todo, o conselleiro de Sanidade defendeu estas novas medidas de restrición da mobilidade no sete cidades galegas e na súa contorna, ás que se suma a limitación de reunións entre persoas convivientes en 14 concellos.

Comesaña enmarcou estas medidas "no contexto da fin de semana" de celebración de Defuntos, para evitar os tradicionais desprazamentos a cemiterios e reunións familiares, que lembrou, supoñen os "principais focos de contaxio". No entanto, matizou que estas medidas se revisarán o vindeiro martes nunha nova reunión do comité clínico.

Un dos integrantes do comité clínico, o doutor Sergio Vázquez, defendeu que, após o incremento de casos na última semana vinculados á mobilidade, optouse por estas limitacións perimetrales para frear os contagios ante a festividade de Todos os Santos, "vía clara de contagios".

Deste xeito, insistiu en que o "foco de contaxio" enmárcase nas relacións familiares e sociais de "non convivientes", polo que apelou a "restrinxir as interaccións sociais". E admitiu que, aínda que a hostalaría reduciu a súa fonte de contaxio, "segue sendo importante". A súa compañeira a doutora Marina Varela apelou á "responsabilidade individual" para "deter a circulación do virus".